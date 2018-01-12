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國安基金下周開會 聚焦美升息影響

2018-01-12 02:37經濟日報 記者郭幸宜／台北報導

國安基金操盤手蘇健榮。 報系資料照
國安基金操盤手蘇健榮。 報系資料照
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國安基金下周一（15日）將召開例行業務會報，近期美股漲多拉回，亞股跟著走跌，台股亦遭外資賣超，國安基金將持續緊盯國際政經事件與外資資金動向對台股的影響，財政部官員表示，近來美股拉回整理，但台灣經濟基本面仍支撐台股，中長線投資人不必擔心股市動盪。

美股漲多拉回盤整，與美股高度連動的台股近期亦遭外資賣超，昨（11）日收在10,810點，終場下跌21.03點。財政部長許虞哲曾明確表態，國安基金不會在萬點進場護盤。

相關官員表示，國安基金會隨時密切留意國際情勢變化，以亞洲地區為例，包括近期的南北韓會談，牽動朝鮮半情勢發展，以及美國、中國與北韓之間關係的最新變化；另外，美國稅改與升息議題等對於資金版圖的變化也是觀察重點。

有關官員表示，啟動進場護盤，其成就條件相當嚴謹，根據過往經驗，通常是國內外重大事件對國內政治與經濟構成威脅，國安基金委員會才會開會討論是否進場護盤。

據了解，台股目前雖因美股下跌震盪整理，但指數仍在萬點之上，預計國安基金業務會報將以討論、關注國際當前情勢與資金動向對台股的影響為主，包括美國稅改與升息對資金版圖與台股走勢的影響。

有關官員表示，台股目前雖因外資賣超、美股拉回整理而下跌，但整體而言仍算相對穩定，而且從基本面來看，12月出口295.1億美元，創歷年單月新高，較前年同期成長14.8%；進口233.8億美元，年增幅12.2%，在基本面穩定的情況下，投資人不必過於憂慮。

國安基金台股美股
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