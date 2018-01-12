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再生能源發展條例 經部：爭取列優先法案

2018-01-12 03:32經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

行政院會昨（11）日通過再生能源發展條例修正草案，經濟部表示，再生能源發展條例修正案除了因應電業法修正而調整，更加入優化再生能源發展環境與全民共同參與再生能源推動的二大精神，會爭取列為立院下會期的優先法案。

關於全民共同參與再生能源部分，經濟部能源局副局長李君禮說，當使用電力愈多，可能代表排放出更多的溫室氣體、造成更大的環境負擔，用電大戶既然對環境負擔相對較重，應賦予更多的責任；因此基於「使用者付費」的概念，設計出用電大戶須參與設置再生能源的機制。

再生能源經濟部
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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