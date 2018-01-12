5,400用電大戶 須買綠電

2018-01-12 03:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院會昨（11）日通過《再生能源發展條例》修正草案，用電大戶有義務設置再生能源，或購買再生能源憑證，否則要繳交代金。 報系資料照 分享 facebook

行政院會昨（11）日通過《再生能源發展條例》修正草案，用電大戶有義務設置再生能源，或購買再生能源憑證，否則要繳交代金。一般預料，全台5,400戶契約容量800瓩（kW）以上的大用電戶，將來綠電使用比率至少10%。

經濟部次長龔明鑫表示，包括契約容量、一定裝置容量、一定額度、設置再生能源種類、購買一定額度再生能源憑證等，將由中央主管機關訂之，也就是經濟部，會在子法中儘快訂定。

至於用電大戶的門檻，能源局長林全能則表示，目前有共識是契約容量是800kW。據了解，包括幾乎所有科學園區的大廠，諸如台積電、聯電、日月光，以及中鋼、中龍、中油等鋼鐵石化產業，市區的商業大樓、百貨商場、量販店等，契約容量都在800kW以上。台電統計，全台800瓩以上用戶約5,400戶。

新法通過後，這些大用戶都必須設置一定容量的再生能源，或著購買再生能源憑證。經濟部標檢局官員表示，再生能源憑證價格由市場機制決定，但建議交易價為每度1至2.2元。若以現行平均電價每度2.5元計、大用電戶至少有10%的用電量，每度電價成本將漲至4.7元。

至於用電大戶採用綠電比率標準？龔明鑫說，會考量到全台灣再生能源發展條件不同，經濟部將與地方政府討論後，訂定全國適用的最低標準。不過，中央只會訂最低標，地方政府在此基準再往上加，但不會允許地方政府無限制加碼，會有一定限制。

林全能也說，會由中央訂低標，再由地方政府在地方自治條例另訂規範，是因為每個縣市的日照環境不同；開放廠商以購買再生能源憑證代替，也是考量到某些廠商生產特色不能有任何火花，或是有些廠房在山陰，整天都照不到太陽。