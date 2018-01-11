再生能源占比2成入法 沒達標的要繳代金

桃園市訂自治條例，規定用電超過五千瓩的用電大戶，需自備百分之十再生能源，但裝設率僅一成多。 圖／桃園市府經發局提供 分享 facebook

用電大戶有義務設置或購買

行政院會昨天通過「再生能源發展條例」修正草案，將二○二五年非核家園的目標、再生能源發電占比達兩成入法；草案並規定，用電大戶有義務設置再生能源，或購買再生能源憑證，否則要繳交代金。預料全台五四○○戶契約容量八百瓩（KW）以上的大用電戶，將來綠電使用比率至少百分之十。

經濟部次長龔明鑫昨天在會後記者會表示，二○二五年再生能源裝置容量應達廿七GW（二七○○萬瓩），包含太陽能廿GW、離岸風電五點五GW，及水力和生質能發電等，相當於占總發電量約兩成。

此外，用電大戶需自備一定比率綠電或購買再生能源憑證，未依規定辦理應繳納代金；至於綠電比率和再生能源憑證額度的標準，將與地方政府討論後，訂定全國適用的最低標準。能源局長林全能說，目前規畫，用電大戶是指契約容量八百瓩的用電戶。

據了解，幾乎所有科學園區大廠，例如台積電、聯電、日月光，以及中鋼、中龍、中油等鋼鐵石化產業，市區的商業大樓、百貨商場、量販店等，契約容量都在八百瓩以上。經濟部標檢局官員表示，再生能源憑證價格由市場機制決定，但建議交易價為每度一至二點二元；以現行平均電價每度二點五元計，大用電戶至少百分之十的用電量，每度電價成本將漲至四點七元。

至於用電大戶採用綠電比率標準？龔明鑫說，會考量到全台灣再生能源發展條件不同，經濟部將與地方政府討論後，訂定全國適用的最低標準，但不會允許地方政府無限制加碼，會有一定限制。

草案也將直供、轉供與躉購制度整合。能源局指出，未來綠能業者先與台電以外的客戶自由化交易，若有需求走回台電躉購制度，「隨時可以回來」，讓綠能發展更有彈性。草案並強化併網規範，業者得單獨或共同設置變電站及引接線路，不再是只能等待台電來設置。這項草案將送立法院審議。