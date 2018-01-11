親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

凍！更強冷空氣報到 周五六清晨低溫下探6度

美國稅改 李淳：台灣要小心磁吸效應

2018-01-11 21:56經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

中經院副執行長李淳11日表示，美稅改台商是利大於弊，鴻海和台塑是最大受益者，至於對台灣整體發展的利弊仍待觀察。李淳指出，值得注意的是，台灣「卡在」兩大中國大陸和美國之間，對於台灣想要吸引外資及人才，短期內會有負面衝擊。

李淳解釋，吸引外資，台灣本來就面對中國大陸的磁吸，美國稅改之後，又多了一個美國產生磁吸，台灣將「卡在」兩國之間。

至於因應美國稅改，行政院長賴清德希望早日簽署台美租稅協定，李淳說，台美租稅協定已談了超過十年，有台商反對，怕引發追稅，簽署難度很高。　

資誠聯合會計師事務所11日舉行「剖析美國稅改對台商與台美雙重國籍人士之重大影響」研討會，李淳表示，美國稅改有助於美國優先，即有助於資本、技術、人才回流美國，甚至可能改變美國貿易赤字問題。

李淳分析美國稅改的影響，對於以低稅賦吸引海外總部的國家，如新加坡、愛爾蘭可能有直接衝擊。而台灣要注意對高科技合作的資本、科技如智財權等磁吸效應，但也可藉機吸引美國科技。

李淳說，過去十年台灣產業已外移，尤其是高科技產業，帶走資金、人才，影響了台灣的就業機會和薪資成長，美國稅改後，又多了美國磁吸效應，政府必須思考如何減緩產業外移，擴大國內外投資，吸引人才，以對抗產業外移影響的就業機會和低薪狀況。

但，李淳說，不要因為吸引資金、人才，而跟著美國減稅，因為各國國情不同，台灣所得稅幾乎占了稅收一半，日本、大陸則是以消費稅為主，調降所得稅增加競爭力，台灣的空間較小。

李淳說，台美間高科技產業合作已久，美稅改後，短期內主要是影響智財權和人才，對我高科技產業不會有影響。但長期來看，可能衝擊我產業結構。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，台商有直接或間接投資美國，或由美國子公司投資其他國家之情形者，應多加留意美國稅改對全球營運之影響，尤其是新增之防止稅基侵蝕條款、及海外股利免稅之調整，可能增加集團整體有效稅負。台商應重新檢視全球營運架構，針對關係人交易、無形資產配置、銷售流程、及移轉訂價政策等，可進一步評估。

稅改李淳台商
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

台灣經濟完蛋！外籍移工也想逃 他：在泰國還有24k

2018-01-11 21:59

再生能源發展條例修法 推動綠能自由交易

2018-01-11 19:48

再生能源條例修法 綠能自由交易與躉購制度可自由切換

2018-01-11 19:09

勞工氣炸！總公司發千萬紅利 兩名高層就分掉800萬元

2018-01-11 18:21

今年春節紅包少一個 經部評估凍漲天然氣價與瓦斯價

2018-01-11 17:01

利明献：不公平競爭已是現實 金融業唯有大膽整併、做大做強

2018-01-11 16:16

網友到國外後很感嘆 「台灣就是民粹才迷信核能」

2018-01-11 16:13

台灣碳交易 建構綠能區塊鏈

2018-01-11 14:47

桃園用電大戶 僅1成自備10%再生能源

2018-01-11 14:25

2025非核 再生能源發電占20%入法

2018-01-11 14:23

台灣編舞家黃翊 用AI保存與父親的記憶

2018-01-11 13:34

李應元：台中空污嚴重 因為油的消費量是台北市兩倍

2018-01-11 13:31

富邦媒總經理林啟峰：平台會讓Uber、Airbnb更超乎你想像

2018-01-11 13:25

古卓倫：未來善用AI的人和不會用的人 落差會更大

2018-01-11 13:22

加工出口區去年貿易額242億美元 歷史新高

2018-01-11 13:00

再生能源修法 中科大廠早在做 台中百貨買綠電

2018-01-11 12:38

桃園5千瓩用電大戶 僅1成自備10%再生能源

2018-01-11 12:37

山林水12月營收3.49億 年增32.73%

2018-01-11 09:59

陸產能不足 台塑看好PVC等塑料前景

2018-01-11 09:14

東哥遊艇2017年營收增3成 創歷史新高

2018-01-11 08:47

台境2017年營收8.73億 年增1.67%

2018-01-11 08:45

名家觀點／新央行總裁 挑戰大

2018-01-11 01:23

自來水生飲快了！ 台水擬推直飲建物認證

2018-01-10 21:15

勞基法三讀通過 台塑：影響不大、調度上更有彈性

2018-01-10 18:26

勞基法三讀 經長：企業應盡快把員工士氣帶起來

2018-01-10 17:25
看更多

熱門文章

網友到國外後很感嘆 「台灣就是民粹才迷信核能」

2018-01-11 16:13

李應元：台中空污嚴重 因為油的消費量是台北市兩倍

2018-01-11 13:31

勞工氣炸！總公司發千萬紅利 兩名高層就分掉800萬元

2018-01-11 18:21

台灣經濟完蛋！外籍移工也想逃 他：在泰國還有24k

2018-01-11 21:59

微軟砸10億 把「大腦」搬到台灣

2018-01-11 00:54

台塑四寶賺很大 突破十年新紀錄

2018-01-11 00:40

第2家銀行發LINE Pay卡 最快第2季定案

2018-01-11 14:34

群創發表AM miniLED 車用面板 獲全球前三大車廠訂單

2018-01-11 08:58

外商壽險說再見本國公司被接管 壽險市場10年少9家

2018-01-11 21:07

央行鬆口 評估發行數位貨幣

2018-01-11 00:36

2017稅收豐收 寫下五個新高

2018-01-11 00:31

八成民眾贊成實坪制 業者：恐成下個一例一休

2018-01-11 11:22

康和證董座 葉美麗請辭

2018-01-11 00:46

微軟總部關鍵大咖...多出身寶島

2018-01-11 00:54

群創車用面板 奪大單

2018-01-11 00:03

50萬元以下現金買黃金條塊 又不用登記了

2018-01-11 13:43

赴日旅遊夯！台幣強日幣直落 網購業績也成長

2018-01-11 11:31

去年電支交易188億 金管會准街口進軍電子支付

2018-01-11 17:07

利明献：不公平競爭已是現實 金融業唯有大膽整併、做大做強

2018-01-11 16:16

台塑集團 將發出75億元年終獎金

2018-01-11 00:40

童子賢：台商攻AI 邊跑邊修正

2018-01-11 00:54

工研院機器人進化 吸睛

2018-01-11 00:54

11家公司11個月吸金43億 小額終老險大賣

2018-01-11 19:32

去年北台灣最便宜建案是它 一坪13萬元

2018-01-11 11:07

義隆人臉辨識 搶攻非蘋

2018-01-11 00:03

罰慘了！ 兼營投資股利漏報需罰款

2018-01-11 15:10

古卓倫：未來善用AI的人和不會用的人 落差會更大

2018-01-11 13:22

打敗天龍區！去年北台最貴建案 前二名都在松山

2018-01-11 10:29

名家觀點／新央行總裁 挑戰大

2018-01-11 01:23

央行啟動 評估法定數位貨幣

2018-01-10 23:33

比特幣挖礦 4分之3在對岸

2018-01-11 00:36

財部：匯損已實現 才可列報

2018-01-11 00:25

再生能源修法 中科大廠早在做 台中百貨買綠電

2018-01-11 12:38

富邦媒總經理林啟峰：平台會讓Uber、Airbnb更超乎你想像

2018-01-11 13:25

聯發科揪阿里 推智慧喇叭

2018-01-11 00:52

沒聲音央行副總裁 重大議題挑大樑

2018-01-11 00:37

數位貨幣牽動實體經濟 央行步步審慎

2018-01-11 00:36

當沖降稅 研擬納入自營商

2018-01-11 01:23

網路投保業績出爐 壽險靠LINE Pay贏過產險

2018-01-11 17:40

如何將大樓蓋得像座山 「生態工法垂直綠化」

2018-01-11 09:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top