美國稅改 李淳：台灣要小心磁吸效應

2018-01-11 21:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



中經院副執行長李淳11日表示，美稅改對台商是利大於弊，鴻海和台塑是最大受益者，至於對台灣整體發展的利弊仍待觀察。李淳指出，值得注意的是，台灣「卡在」兩大中國大陸和美國之間，對於台灣想要吸引外資及人才，短期內會有負面衝擊。

李淳解釋，吸引外資，台灣本來就面對中國大陸的磁吸，美國稅改之後，又多了一個美國產生磁吸，台灣將「卡在」兩國之間。

至於因應美國稅改，行政院長賴清德希望早日簽署台美租稅協定，李淳說，台美租稅協定已談了超過十年，有台商反對，怕引發追稅，簽署難度很高。

資誠聯合會計師事務所11日舉行「剖析美國稅改對台商與台美雙重國籍人士之重大影響」研討會，李淳表示，美國稅改有助於美國優先，即有助於資本、技術、人才回流美國，甚至可能改變美國貿易赤字問題。

李淳分析美國稅改的影響，對於以低稅賦吸引海外總部的國家，如新加坡、愛爾蘭可能有直接衝擊。而台灣要注意對高科技合作的資本、科技如智財權等磁吸效應，但也可藉機吸引美國科技。

李淳說，過去十年台灣產業已外移，尤其是高科技產業，帶走資金、人才，影響了台灣的就業機會和薪資成長，美國稅改後，又多了美國磁吸效應，政府必須思考如何減緩產業外移，擴大國內外投資，吸引人才，以對抗產業外移影響的就業機會和低薪狀況。

但，李淳說，不要因為吸引資金、人才，而跟著美國減稅，因為各國國情不同，台灣所得稅幾乎占了稅收一半，日本、大陸則是以消費稅為主，調降所得稅增加競爭力，台灣的空間較小。

李淳說，台美間高科技產業合作已久，美稅改後，短期內主要是影響智財權和人才，對我高科技產業不會有影響。但長期來看，可能衝擊我產業結構。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，台商有直接或間接投資美國，或由美國子公司投資其他國家之情形者，應多加留意美國稅改對全球營運之影響，尤其是新增之防止稅基侵蝕條款、及海外股利免稅之調整，可能增加集團整體有效稅負。台商應重新檢視全球營運架構，針對關係人交易、無形資產配置、銷售流程、及移轉訂價政策等，可進一步評估。