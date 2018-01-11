台灣經濟完蛋！外籍移工也想逃 他：在泰國還有24k

2018-01-11 21:59 聯合新聞網 綜合報導



外籍移工在台灣不但工作環境惡劣，連薪水也被大量剝削，讓許多人約滿不續約，並坦言「在泰國做正常的工作都可以領到24k，物價約比台灣便宜2到3成」。本報系資料照 分享 facebook

台灣低薪問題嚴重，年輕人大量外流尋找出路，甚至連外籍移工都待不住！一名網友日前在ptt討論版上發文探討台灣低薪問題，並透露公司一名泰國籍移工約滿決定回國工作，甚至坦承「在泰國做正常的工作都可以領到24k，物價約比台灣便宜2到3成」，讓他哀嘆「如果連外勞都覺得台灣低薪、賺不到錢，台灣是不是快要完了」。

原po提及自從進入化學工廠工作後，才發現外籍移工在台灣被剝削情形有多嚴重，不但工作環境相當惡劣，需要長時間待在高溫密閉的空間裡清洗鍋爐爐渣、化學儲槽，還只能領到最低薪資，「扣除仲介、住宿、供餐等費用，大概只剩14到15k而已」。

另外，他也透露之前公司裡一名泰國籍移工約滿不續約，決定回到母國工作，他對此相當疑惑，因為該移工的工作條件還算不錯，「雖然要輪班，但現場有冷氣，工作幾乎也是做一小時滑半小時手機，偶爾加些班一個月也可以到兩萬，跟其他外勞比相對超級輕鬆」。

出乎意料的是，對方回應直接秒打臉，該移工坦承要不是因為違約金太高，早就想回國工作，並表示「台灣薪資低的可怕，東西卻貴成這樣，他在泰國做正常的工作都可以領到24k，物價約比台灣便宜2到3成，當然約到就趕快回去了。」

原po認為「如果連外勞都覺得台灣低薪、賺不到錢，台灣是不是已經快要完了」，許多網友也諷刺道「人家經濟起飛，你還在薪資凍結」、「菲律賓的已經早就一堆回流了，馬尼拉現在熱著咧」、「真的要外逃當外勞，真心不騙」、「現在就是外勞國啦，有沒有還自以為高級的八卦」。