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洽簽台美租稅協定 中經院學者：難度高

2018-01-11 20:16中央社 台北11日電

因應美國稅改通過，行政院長賴清德指示財政部需加強推動與美方洽簽租稅協定；資誠（PwC）認為在美台商對租稅協定有更迫切需求，但中經院副執行長李淳認為簽署難度很高。

資誠（PwC）聯合會計師事務所今天舉辦美國稅改研討會。資誠稅務諮詢顧問公司執行董事邱文敏表示，此次美國稅改目的是提升美國企業的世界競爭力，並降低美國企業因不公平貿易而產生的損害，是以「美國優先」(America First)為主軸所做的變更。至於台商是否因此搭了順風車，而提升在世界的競爭力，則未必盡然。

她以稅改將企業所得稅率自35%調降至21%為例，若台商在美國有一子公司，在不考慮其他稅目的前提下，用舊稅制計算出的有效所得稅率是54.5%，新制是44.7%，但因台美間無租稅協定，在所調降的14%裡只能拿到9.8%，硬生生被打了7折；然而其他與美國有租稅協定的國家，則只被打了8折（11.2%）。

她表示，在此種競爭的環境裡，台商所面臨的挑戰會更辛苦，對政府加速與美國簽訂租稅協定的渴望會更迫切。

而為因應美國稅改，行政院長賴清德日前也表示將持續優化國內投資環境，並指示財政部加強推動與美方洽簽租稅協定，以利台美供應鏈的鏈結。

不過，李淳對於台美能否順利洽簽租稅協定持保留態度。他表示，台美租稅協定談了10年以上，但其實仍有部分在美投資的台商或個人，不希望看到台美間有租稅協定，主因是會使所有財務資料透明化，導致無謂成本增加。

此外，李淳表示，台美若簽署租稅協定，在美投資的台商未來將利潤匯回時，扣繳稅率會降低，但這會鼓勵台灣資金流向美國，反加速台灣產業跟資金外流。因此他認為，台美租稅協定或許對產業或個人有利，但對整體經濟戰略來說，不一定是最需要的協定，加上美國總統川普不熱衷於簽署雙邊租稅協定，「因為會使資金外流」，因此未來幾年內台美要簽署租稅協定，可能得花蠻大功夫促成。

台商稅改
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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