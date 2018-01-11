親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

美稅改通過 李淳：台面臨美中磁吸效應

2018-01-11 19:45中央社 台北11日電

美國通過稅改法案，中經院副執行長李淳表示，台灣未來恐面臨中國與美國兩大磁吸效應，包含人才、資本與技術都可能外流。他呼籲政府思考如何減緩產業外移，並擴大外資與本國投資力道。

資誠（PwC）聯合會計師事務所今天舉辦美國稅改研討會，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳應邀出席演講。他會中提及，美國稅改調降企業所得稅，主要受益者是美國既存公司，其中又以服務業獲益最大。

李淳表示，美國商品貿易雖為逆差，但對全球的服務貿易順差高達300億美元，除了旅遊收入外，主要來自智慧財產權的授權收入。而這些企業過去因國內稅率高，多前往海外低稅率國家或地區設點，例如香港、新加坡等地。稅改降低企業營所稅後，這些公司可望回流美國，但也將對低稅率國家或地區造成衝擊。

此外，李淳表示，美國稅改通過後，台灣將面臨中國與美國「一東一西」的強大磁吸力，無論是人才、技術與資本，都可能因此外流，尤其美國除了人工外，很多生產要素其實都比台灣便宜，「鴻海投資美國100億美元，也只宣稱會增加3000到4000個工作機會，顯見很多都是自動化」。所以美國稅改雖對台商有利，但對台灣不一定有利。

李淳建議，政府必須思考，首先是如何減緩產業外移速度，其次是擴大吸引外資及本國投資的力道，作為對抗產業外移後，造成薪資就業機會減少的社會問題。

稅改李淳外資
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

再生能源占比2成入法 沒達標的要繳代金

2018-01-11 23:12

再生能源發展條例 經部：爭取列優先法案

2018-01-12 03:32

小容量發電 權責下放地方

2018-01-12 03:32

解缺地 祭1.2倍容積獎勵

2018-01-12 03:32

經長：春節油價不凍漲

2018-01-12 03:32

5,400用電大戶 須買綠電

2018-01-12 03:32

國安基金下周開會 聚焦美升息影響

2018-01-12 02:37

綠電入法 企業抱怨：被迫繳「保護費」

2018-01-11 23:17

台灣經濟完蛋！外籍移工也想逃 他：在泰國還有24k

2018-01-11 21:59

再生能源發展條例修法 推動綠能自由交易

2018-01-11 19:48

再生能源條例修法 綠能自由交易與躉購制度可自由切換

2018-01-11 19:09

勞工氣炸！總公司發千萬紅利 兩名高層就分掉800萬元

2018-01-11 18:21

今年春節紅包少一個 經部評估凍漲天然氣價與瓦斯價

2018-01-11 17:01

利明献：不公平競爭已是現實 金融業唯有大膽整併、做大做強

2018-01-11 16:16

台灣碳交易 建構綠能區塊鏈

2018-01-11 14:47

桃園用電大戶 僅1成自備10%再生能源

2018-01-11 14:25

2025非核 再生能源發電占20%入法

2018-01-11 14:23

台灣編舞家黃翊 用AI保存與父親的記憶

2018-01-11 13:34

李應元：台中空污嚴重 因為油的消費量是台北市兩倍

2018-01-11 13:31

富邦媒總經理林啟峰：平台會讓Uber、Airbnb更超乎你想像

2018-01-11 13:25

古卓倫：未來善用AI的人和不會用的人 落差會更大

2018-01-11 13:22

加工出口區去年貿易額242億美元 歷史新高

2018-01-11 13:00

再生能源修法 中科大廠早在做 台中百貨買綠電

2018-01-11 12:38

桃園5千瓩用電大戶 僅1成自備10%再生能源

2018-01-11 12:37

山林水12月營收3.49億 年增32.73%

2018-01-11 09:59

陸產能不足 台塑看好PVC等塑料前景

2018-01-11 09:14

東哥遊艇2017年營收增3成 創歷史新高

2018-01-11 08:47

台境2017年營收8.73億 年增1.67%

2018-01-11 08:45

網友到國外後很感嘆 「台灣就是民粹才迷信核能」

2018-01-11 16:13
看更多

熱門文章

網友到國外後很感嘆 「台灣就是民粹才迷信核能」

2018-01-11 16:13

台灣經濟完蛋！外籍移工也想逃 他：在泰國還有24k

2018-01-11 21:59

李應元：台中空污嚴重 因為油的消費量是台北市兩倍

2018-01-11 13:31

勞工氣炸！總公司發千萬紅利 兩名高層就分掉800萬元

2018-01-11 18:21

外商壽險說再見本國公司被接管 壽險市場10年少9家

2018-01-11 21:07

第2家銀行發LINE Pay卡 最快第2季定案

2018-01-11 14:34

群創發表AM miniLED 車用面板 獲全球前三大車廠訂單

2018-01-11 08:58

八成民眾贊成實坪制 業者：恐成下個一例一休

2018-01-11 11:22

50萬元以下現金買黃金條塊 又不用登記了

2018-01-11 13:43

赴日旅遊夯！台幣強日幣直落 網購業績也成長

2018-01-11 11:31

去年電支交易188億 金管會准街口進軍電子支付

2018-01-11 17:07

利明献：不公平競爭已是現實 金融業唯有大膽整併、做大做強

2018-01-11 16:16

11家公司11個月吸金43億 小額終老險大賣

2018-01-11 19:32

罰慘了！ 兼營投資股利漏報需罰款

2018-01-11 15:10

去年北台灣最便宜建案是它 一坪13萬元

2018-01-11 11:07

打敗天龍區！去年北台最貴建案 前二名都在松山

2018-01-11 10:29

古卓倫：未來善用AI的人和不會用的人 落差會更大

2018-01-11 13:22

再生能源修法 中科大廠早在做 台中百貨買綠電

2018-01-11 12:38

網路投保業績出爐 壽險靠LINE Pay贏過產險

2018-01-11 17:40

台灣大推門號綁約 買機車最多補貼3萬元

2018-01-11 12:43

富邦媒總經理林啟峰：平台會讓Uber、Airbnb更超乎你想像

2018-01-11 13:25

防洗錢修法／業績掉一半！銀樓買50萬以下改免申報

2018-01-11 14:22

大立光去年第4季EPS 64.18元 創歷史新高

2018-01-11 14:59

如何將大樓蓋得像座山 「生態工法垂直綠化」

2018-01-11 09:56

張兆順：金融業要進一步發展 必須高薪留才及創新

2018-01-11 21:05

2025非核 再生能源發電占20%入法

2018-01-11 14:23

亞馬遜設創新中心 新北市10顧茅廬

2018-01-11 12:40

勤業眾信：2018金融服務業優勢 有三大亮點

2018-01-11 11:40

華信ATR新機隊啟動 首飛高雄-馬公航線

2018-01-11 14:55

蘇黎世人壽有效契約歸零 將向金管會申請撤照

2018-01-11 18:06

華信航空ATR機隊正式亮相 松山機務棚啟用

2018-01-11 15:09

iPhone SE2傳Q2上市 將鎖定印度市場

2018-01-11 20:06

桃園5千瓩用電大戶 僅1成自備10%再生能源

2018-01-11 12:37

數位存款帳戶只限轉帳給自己 銀行公會：風險管控考量

2018-01-11 20:54

今年春節紅包少一個 經部評估凍漲天然氣價與瓦斯價

2018-01-11 17:01

華信ATR新機隊成軍 何煖軒：不是買新飛機而已

2018-01-11 14:33

12月營收新高 精材掃陰霾

2018-01-11 14:47

親家「市政廣場」落成啟用 炒熱台中七期商辦市場

2018-01-11 22:59

修補「晶片門」漏洞拖累PC效能 宏碁、華碩因禍得福

2018-01-11 14:53

三星發動攻勢 劍指AI與5G

2018-01-11 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top