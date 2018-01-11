安本：新、舊大宗商品都將支撐新興市場出口

2018-01-11 18:20 經濟日報 記者張瀞文╱即時報導



安本標準投資管理新興市場資深經濟學家吳安瀾（Alexander Wolf）11日指出，2015年以來，整體新興市場狀況改善，主要受惠於外部需求增強、中國推出刺激政策、金融環境寬鬆、大宗商品價格上揚。

吳安瀾表示，全球大宗商品價格反彈，能繼續支撐新興市場的出口。至少在今年上半年，出口成長能保持穩定。除了舊的大宗商品以外，新的大宗商品價格也會支撐新興市場。

所謂新的大宗商品，吳安瀾說，指的是動態隨機存取記憶體（DRAM）。科技業在摩根士丹利資本國際（MSCI）新興市場指數的比重日漸升高，從2008年的10.1%增加到2017年的27.7%，成為該指數最大的類股；同期間消費類股也從9.6%大幅提升到16.9%。

不過，吳安瀾提醒，要小心新興市場所面臨的風險，包括貨幣政策、債台高築等。相較於中國債務負擔極高，印度的債務負擔輕，且人口年輕，是否能超越中國成為經濟成長速度最快的新興經濟體，仍值得觀察。另外，川普的保護主義對於中國的影響可能有限。

吳安瀾表示，中國近期成長的反彈力道來自於信貸與財政的刺激，但這波循環已經過了高峰，從水泥產量及工業生產指數來看更是明顯。中國進口及出口仍將溫和成長，中國能延續5%到7%的國內生產毛額（GDP）成長率，但仍需改革以求永續。