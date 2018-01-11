勞工氣炸！總公司發千萬紅利 兩名高層就分掉800萬元

2018-01-11 18:21 聯合新聞網 綜合報導



一名內部員工向媒體爆料，位於中國的總公司分派1000萬紅利給位於新店的子公司，結果高層人員竟決定將八百多萬獎金留給自己。台幣示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook

對於許多上班族而言，進入2018年最值得關注的事莫過於能領多少年終獎金，然而一般公司通常都由高階主管領走大部分獎金，基層人員則不敢多加指望。一家總部設立於中國的液晶電視公司有內部人員向媒體爆料，今年總部派發1000萬獎金給新店的分公司，結果兩名高層將800萬獎金留給自己，分到基層人員手中竟只剩每人「5000元」。

根據端傳媒報導，這家教育用液晶電視公司在2017年獲利豐厚，位於中國的總公司為了鼓舞士氣，宣布將發放1000萬的年終紅利給新店的子公司，讓許多員工聽聞都相當興奮，然而卻在台灣區總經理與一名資深副總兩人討論過後，最後決定將八百多萬獎金留給自己。

內部人員更透露部分獎金還被用來採購新車，剩餘獎金分配給四位副總以及十幾位員工之後，最後基層人員每個人只領到5000元，讓許多員工直呼不敢置信。多位資深副總得知此事後向高層抗議，沒想到對方卻回覆「沒關係的，明年就輪到你們了！」

許多網友認為台灣打壓基層勞工的現象已是司空見慣，並怒轟「八成紅利兩個人領，確實太誇張，那這公司員工打混摸魚就好了」、「這些管理職不在，公司照樣可以運作的很好，搞不好更好」、「這就是為啥台灣經濟一直成長，實質薪資卻不進反退的原因之一」、「慣老闆從主管就開始養成了，真的鬼島」。