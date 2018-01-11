台灣碳交易公司 宣布建構區塊鏈碳權交易系統

2018-01-11 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



新創能源資訊公司「台灣碳交易公司」（Taiwan Emission Exchange，TWEE）今天宣布攜手台灣微軟、工研院、中經院、優納比（UnaBiz）、節能屋等合作夥伴，在技術顧問法國電力集團（EDF）見證下，共同宣布建構以「區塊鏈技術」為基底的「分散式儲能、再生能源憑證與碳權交易市場」生態系。

台灣碳交易公司表示，台灣碳交易公司去年底成立，目前已在台東愛國埔與紅葉村，建立分散式的智慧能源交易市場系統以做概念展示。

台灣碳交易公司指出，為打造分散式智慧能源交易市場，台灣碳交易公司先與再生能源發電業者合作接受台灣碳交易的調度，並與電力消費者簽約，在消費者端安裝儲能電池。透過Sigfox物聯網通訊技術把發電與儲電紀錄透過微軟Azure IoT雲，記錄在台灣碳交易的區塊鏈，確保每一度電都是綠電。

台灣碳交易公司表示，隨後透過台電代輸，將綠電傳至消費者端的電池緩解消費者尖峰用電壓力。台灣碳交易並以區塊鏈提供再生能源發電業者儲電獎勵，用市場機制激勵儲能發展減輕國家供電壓力。

工研院資通所經理張中一表示，台灣如果要跟國際競爭並且想要發展本土的新能源產業，是無法靠資本以及製造來取勝的，應該善用我國強大的資通訊能量結合再生能源產業。透過區塊鏈，將碳權以及再生能源憑證數位化發行『碳權幣』與『再生能源幣』，把相關憑證發行的成本大幅降低，同時因加密貨幣本身就是分散式的交易機制，相關交易市場可以被快速而低成本地建立。

台灣碳交易公司執行長許修齊表示，希望廣邀產官學各界加入計畫，攜手提高民眾導入再生能源發展。未來台灣碳交易公司將爭取進駐沙崙綠能科學城，正式設立分散式智慧能源交易中心。