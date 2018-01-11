經濟部長鬆口 將評估天然氣、瓦斯2月凍漲

2018-01-11 16:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



油價、氣價等民生相關費用走向是大眾最關注的議題之一，經濟部長沈榮津今（11）日受訪時表示，理解民眾關注價格變動，油價不宜介入扭曲，但2月天然氣、瓦斯價格「我們會注意」，暗示凍漲的可能性。

沈榮津說明，油價是採浮動油價公式計算，且機制已運行一段時間，可以理解外界關注要不要凍漲，但如果去扭曲油價浮動機制、市場會亂掉，不過天然氣、瓦斯會密切注意，去評估2月之後的狀況，且立法院也有這樣的意見。