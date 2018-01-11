非核家園目標入法 用電大戶將強制用綠電

2018-01-11 16:58 中央社 台北11日電



行政院會今天通過再生能源發展條例修正草案，將2025年非核家園的目標、再生能源發電占比達20%，也就是27GW入法；且用電大戶應自備一定比例再生能源。草案後續送立法院審議。

經濟部次長龔明鑫出席行政院院會後記者會時表示，再生能源27GW包含太陽能20GW、離岸風電5.5GW，及水力和生質能發電等。

在用電大戶部分，龔明鑫表示，草案規定用電大戶需自備一定比例綠電或購買再生能源憑證，未依規定辦理者，應繳納代金；至於綠電比例和再生能源憑證額度的標準是多少，將與地方政府討論後，訂定全國適用的最低標準；能源局長林全能說，目前規劃，用電大戶是指契約容量800瓩（kW）的用電戶。

修正草案重點還包括，為鼓勵小水力發電，利用活化圳路及水利設施發電等未達20MW的水力發電系統，也納入再生能源定義；為了簡政便民，未達2MW的再生能源發電設備，可由地方政府辦理申辦程序。

另外，考量再生能源電能躉購費率已給予合理報酬，草案刪除再生能源躉購費率下限，排除躉購費率不得低於國內電業化石燃料發電平均成本的規定，以引導技術進步和降低發電成本；並明訂再生能源設備產生的電能，除了依電業法直供、轉供、自用及售予再生能源售電業外，應由公用售電業躉購。