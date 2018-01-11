台灣編舞家黃翊 用AI保存與父親的記憶

2018-01-11 13:34 聯合新聞網 天下雜誌



【文／天下雜誌 提供】

「多少數據、多少行為，能創造一個靈魂？」曾被雲門舞集創辦人林懷民稱作「可怕的孩子」，以和機器人跳舞聞名世界的編舞家黃翊，今天出席「2018天下經濟論壇」，分享他結合人工智慧與父親對話的最新作品《天堂》。他說，自己的作品總是刻畫「遺憾」。因為遺憾，所以人們用人工智慧、用機器人、用藝術補足缺憾。而這次，他用新的人工智慧作品儲存和親人的回憶、和機器人開咖啡店、做社會實驗，希望創造「真的」藝術。以下為演講摘要：

黃翊(天下雜誌／提供) 分享 facebook

電影裡的機器人大多是動畫，並不存在，也沒有人工智慧程式在背後運作，就連我最喜歡的小叮噹也不存在。但我期待，也相信電影畫面會變成真的，但我不想等它發生，想讓它發生，所以動手實現它。

我是編舞家，也是程式設計師，我跟一台「真的」機器人共舞。

《黃翊與庫卡》所有技術都是真實的，沒有人幕後遙控。和它演出，我要簽切結書為自己安全負責。我敢和庫卡機械人跳舞，因為它很穩定，因為是我自己寫的程式，因為它不能變，它還可以帶著我一起完成表演。

2017年全球TED表演：

《黃翊與庫卡》從2012年到現在，巡演15個國家，25個城市，累積60場表演。美國大學的劇院會從全世界挑選合適讓理工科學生看的演出，開工作坊讓學生和藝術家交流，希望用藝術的顛覆性、人文性、跨領域、原創性、歷史性和美感，來刺激理工學院學生，要培育新時代的AI人才。

永遠記得所愛之人的聲音

還記得馬里蘭大學的學生問我，「多少資料、多少行為能創造一個靈魂？」這是我這輩子被問到最美的問題。

我作品常在刻畫遺憾。因為遺憾舞台上和電影裡常常是幻影，所以我想做「真的」藝術。我不是說只有這樣的創作方式才是藝術。而是舞台上使用的技術跟探討的內容，是真實存在並執行的，我叫它「藝術研發」。

譬如我的新作品《天堂》。我們生命中都有很重要的人。有些人、有些聲音你永遠不想忘記，你不想忘記和對方互動的時刻，這些資料我把它存在一個系統裡，就是《天堂》，可以讓你聽聽逝去的親人的聲音，跟他們和以前一樣對話。

2015年，我錄下跟父親的通話內容，我一年回家不到72小時，最常打電話或傳簡訊回家，我和國家高速網路運算中心、交大資工系合作，依據自己對資料結構的了解，整理音訊，把聲音檔文字化，用情緒分析跟歸類，建構不同回憶片段，從文字開始，以人工智慧為基礎，延伸應用。

只為了值得餘生持續追求的事努力

2013年，我獲得亞洲文化協會（ACC）的獎學金，在紐約時，協會帶我們參觀畫廊，我突然被問到，你最喜歡哪個作品？我選了一張，又被問到說，那你願意在你的餘生，持續欣賞這個作品直到生命最後一天嗎？

我說不，但那天晚上，我思考這個議題到天亮。

什麼作品值得於餘生持續創作、什麼作品值得在餘生持續欣賞，什麼作品值得持續存在？

藝術跟技術有不同特性，技術追求突破跟獨特性，藝術除了突破，還找尋唯一跟永恆。所以2013年那一晚開始，我決定只為了值得餘生持續追求的事物努力。

所以如果你眼前要做的事情很多，誠實問自己，哪些事值得你付出一輩子，答案就出來了。

※更多精彩報導，詳見《天下經濟論壇》