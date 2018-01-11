李應元：台中空污嚴重 因為油的消費量是台北市兩倍

2018-01-11 13:31 聯合新聞網 天下雜誌



【文／天下雜誌 提供】

行政院環境保護署署長李應元在「2018天下經濟論壇」，回應來賓對於台灣空污的提問。他回應，中南部空污較台北嚴重，主要原因是台中機車數量是台北的兩倍以上。未來環保署會用輔導及補助，讓企業逐漸改善。從空污到全球熱門的循環經濟，台灣要怎麼跨過這之間的重重障礙？以下是演講摘要：

李應元(天下雜誌／提供) 分享 facebook

地球就像是一艘無法靠岸補給的太空船，船要靠岸才能補充資源，但是地球無法靠岸，人類正在不斷消耗地球資源，而污染源與廢棄物愈來愈多。要減少污染的排放，就必須將現在的線性經濟，發展成循環經濟。

歐盟就對所有的會員國做出相關指示，在歐盟的報告書裡也提到，循環經濟除了有助於環境之外，更能夠創造新的商機以及就業機會，更有助於社會的凝聚力。

對於近來熱門的空污問題。目前我們的空污來源可分為兩種：移動污染源與固定污染源。移動污染源來自交通工具，台灣目前仍是全世界機車密度最高的國家之一；固定污染源則來自工商發展，譬如工廠的煙囪、建築工地的污染逸散、餐廳等等。

瞄準大型污染源，全台設立萬個空氣感測器

環境的保護當然需要全民一起配合，但一下子無法太過激進。像是最近昆山的工廠全面停產，引起中國非常大的反彈。所以，台灣在第一階段「空氣污染防制法」通過之前，環保署會採用輔導及補助的方式，讓企業循序漸進。

目前在台中工業區也鋪設了500個空氣感測器，大量設置在鄰近大型污染源的電線竿上。環保署先用大數據分析約略的污染源位置，再用環境檢測器搜索，已經有效地監測到幾間企業有污染過量的問題。未來預計要再鋪設11,000個感測器在全國，企業會知道我們有監測污染來源，會更加守法，環保署也能給國民比較好的空氣品質。

台灣再生能源發展要再加快

今天的報紙報導，德國在今年已經達到全國100%使用再生能源的里程碑，甚至需要將多的電力外銷到其他國家，英國、德國與丹麥從剛開始發展再生能源的高度補貼，到目前已經不再補貼風力發電，顯示我國目前的再生能源發展還是太慢。未來需要更積極、更快地發展再生能源，就可以減少污染源。

※更多精彩報導，詳見《天下經濟論壇》