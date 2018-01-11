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富邦媒總經理林啟峰：平台會讓Uber、Airbnb更超乎你想像

2018-01-11 13:25聯合新聞網 天下雜誌

【文／天下雜誌 提供】

平台的威力有多大？富邦媒體科技總經理林啟峰認為，能提供多少附加價值，就決定平台的價值。物聯網助長了平台的破壞力，透過數據應用，能夠掌握到傳統的零售業過去沒辦法掌握到的資訊，就連UberAirbnb都可能再變形。以下為他在「2018天下經濟論壇」的演講摘要：

林啟峰(天下雜誌／提供)
林啟峰(天下雜誌／提供)
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什麼是平台？我的定義是一個業者提供一個讓很多人能夠在上面去進行一些活動的場所，就稱為平台。平台要能生存，必須要能提供附加價值，這是吸引人流能到這平台上的最大誘因。所以，你能提供多少附加價值，就決定你這個平台的價值。那相對就必須要有創造利潤的來源，這樣才能保證平台能永續經營。

平台是不是一定是從既有的模式裡面去創新？其實也不盡然。

創造能提高利潤的附加服務

一個很好的例子，是在納斯達克上市的大陸遊戲網站公司YY。這家公司研發通訊軟體，讓玩遊戲時，可以用語音取代文字來做部隊的指揮跟調度；後來又加入類似台灣紅包場的打賞功能，一朵紅花10塊人民幣、一朵金花100塊人民幣，平台可以抽30至40%，因此它開始有利潤收入。其實整個效益遠比它的遊戲網站賺更多錢，後來又發展出網紅型態。根據YY的統計，在兩年前，有一個拿最多打賞的人，最高記錄一年就被打賞了5000萬人民幣，這市場比我們想像得還要大非常多。

再來，我們看trivago。trivago是一個提供讓消費者能直接訂房的系統，trivago把過去旅行社當中間商（agency）的中間化拿掉了，讓消費者能夠直接選擇適當的時間、適當的價格、適當的地點，選擇要住的房子，也就是說，透過去中間化這動作，他串連一些代訂的網站，取代中間商的利潤來源。

未來平台，還有更多遊戲規則能玩

物聯網助長了平台的破壞力。大家都知道優步（Uber），可是優步是不是一個終點？當然不是。我前陣子跟BMW在談，BMW現在車子上都裝上app，可以人還沒到，車子就先發動。app有非常多功能，當這些BMW的app把BMW的使用者、駕駛集合起來以後，就產生了議價能力。在未來物聯網世界，當你擁有一個平台，上面有一群人，就可以在上面做很多功能，就會改變很多商業模式或現狀。

物聯網加上住房等於Airbnb，大家也都知道，這是不是最終極的模式？其實不見得，因為我們很容易就可以推翻遊戲規則，我們用一個點數（points）的制度。譬如，每一個人家裡開放吃一餐午餐、或開放家裡住一晚，你就可以得到點數，點數就可以做很多累計、交換，能夠做得就不只是Airbnb現在的搜尋、找到房子而已，可以有更多東西被玩出來。物聯網助長了平台的破壞力，「物聯網＋餐廳」就是Uber Eat，「物聯網＋電影」就變成Netflix。

從非交易性數據，尋找可優化的服務節點

科技能夠帶給我們這麼多的幫助，這就是平台的威力。為什麼有這麼大的威力？很多都來自數據的蒐集，我們也開始蒐集非交易性的資料，包含瀏覽行為、停留時間、所在地點。透過這些數據的應用，能掌握到過去傳統的零售業沒辦法掌握到的資訊。

因為整個溝通的發達、AI的進步，很多新科技，如區塊鍊、雲端運算等，這些都是平台之所以能夠不管在零售業或各個領域都有這麼大影響力的原因。平台是無所不在的，不管你喜不喜歡，平台都在你身邊。我們momo最近的slogan就是：生活大小事，都是momo的事。不管你想不想要，我們已經隨時在準備來服務你生活的大小事。

※更多精彩報導，詳見《天下經濟論壇

物聯網BMW人民幣UberAirbnb
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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