古卓倫：未來善用AI的人和不會用的人 落差會更大

2018-01-11 13:22 聯合新聞網 天下雜誌



【文／天下雜誌 提供】

古卓倫(天下雜誌／提供) 分享 facebook

負責微軟搜尋引擎Bing，私人助理Cortana、雲端平台Azure的微軟資深副總裁微軟資深副總裁暨人工智能核心團隊負責人古卓倫，負責將人工智慧（AI）的功能加入微軟重要產品，他在「2018天下經濟論壇」表示，AI的命脈是數據，將變成新型的資本。企業該怎麼讓數據應用反映到實際營運績效？

以下為演講摘要：

25年前，比爾蓋茲成立微軟研究院時，他希望電腦可以像人類一樣聽、說、讀、寫。這段時間以來，人工智慧有顯著的蛻變。過去發展人工智慧時的挫折，隨著運算能力和人工語言解讀器持續發展，為我們帶來新可能。譬如自駕車，這概念在1990年就提出，我們花很多時間才走到今天。

我們要問，為什麼大家在現在這麼熱衷AI？有三大原因：更好的運算能力、更多數據、更多科技力的設備。

運算能力上，已有典範轉移。現在有深層神經網絡，能讓我們利用大數據，取得更多數據。有愈來愈多資源放在運算上，讓我們開發出如無人駕駛汽車等產品。AI的發展，讓新的運算的方式，譬如GPU、新的程式語言，更加超越過去。因為技術愈來愈成熟，未來會有更多進展。

AI應用將提升企業成績單

這對企業意味著什麼？AI為企業帶來更多機會，透過數據蒐集及預測分析，讓你的營運績效大幅提升。

根據國際數據資訊（IDC）的預測，接下兩、三年，AI的應用將帶來上兆美金的營收。有那麼多的資源聚集在AI上，是因為大家認為，運算工具可以真正把數據的潛力釋放出來。

另外，決策上，我們如何好好管理供應鏈？這也和數據有關。企業收集客戶數據，可幫助做決策、推理和分析，有好的回饋機制，提供使用者最即時的服務和需求。

最重要的一點，AI可以影響企業、員工和客戶間的互動，幫助企業解決營運上、生產上的挑戰，知道組織中有什麼能做挑整。

在AI創新方面，也影響傳統產業。譬如農業、醫藥等也受到AI影響而開啟新機會。農業有了感測器，小農也能提升產量；運用AI解決醫療、老化帶來的問題。譬如在微軟有一些專案，協助核磁共振影像的診斷，幫助醫好病人。

事實上，AI就是數位轉型。每家公司都能做企業的數位轉型，在產業的層級，好幾個產業在一個供應鏈中如何合作分享資訊，能產生更好的需求預測，讓消費者受惠。

如何讓數據變成你的資本？

另外就是對社會的影響，數位轉型會如何影響大學、非營利機構，甚至國家?

微軟認為有三個領域。首先，數據是AI的命脈、新生產工具和手段。因為數據可帶來價值和更多數據，做預測模型和診斷，未來創造更大的價值，所以數據變成新型的資本。因此，企業要仔細思考基本面，理解公司數據的基本面是什麼。

第二，知道數據如何生成後，就要創造智能體系。知道因果關係，才可以創造迴圈，再放進預測模型裡，創造新價值數據，減少瑕疵。因此如果數據獨立存在，價值比較低，重點是要讓數據互相流通運用。

第三，是了解數據的流向，創造新的數位轉型。這不只是電腦更新或用新裝置就好。

綜觀下來，未來善用AI的人和不會用的人，落差會更大。事實上，數位轉型不是只有企業，還有產業，更是社會和國家要做的決定。

微軟希望創造的三大AI價值

接下來要問，我們要做什麼，才能創造出好的AI，才能造福人類？微軟希望創造AI三大價值。

首先是AI 普及化。AI是一個工具和軟體，我們需要讓更多人可以享受資訊。企業界要合作，甚至可建立數據合作社。因為有這些數據，可以把事情做得更好，把價值回饋給提供數據的機構，創造好的循環。

第二，創造負責任的AI，讓AI不會傷害到人類的福祉。譬如去年有「Partner with AI｣，現在有很多非營利組織加入，讓大家理解AI可能帶來哪些倫理道德問題。

第三，建立伙伴關係。AI要成功取得科技和數據，但AI專家可能不是某領域的專家，所以要靠領域伙伴，讓AI嘉惠不同的領域。

AI是一個科技革新，但我們不要忘記，這不只是侷限在科技本身，還可以幫助更多企業、社會，我們希望協助地球上的每個人、組織，發揮極限。

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