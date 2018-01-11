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2025非核 再生能源發電占20%入法

2018-01-11 14:23聯合晚報 記者陳熙文林潔玲／台北報導

再生能源發電占發電總量目標20%入法，圖為SOGO天母店頂樓設置太陽能面板，供應...
再生能源發電占發電總量目標20%入法，圖為SOGO天母店頂樓設置太陽能面板，供應地下一層至八樓客用廁所照明。 圖／聯合報系資料照片
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行政院會今天通過「再生能源條例」修正草案，將送立法院審查，內容正式將再生能源發電占發電總量目標20%入法，以宣示政府要在2025年達成非核家園的決心。草案明定用電大戶應自備一定比例的再生能源，若未依規定辦理者，應繳納代金。

經濟部再生能源發展條例修正草案，擬明訂企業用電大戶應自備一定比例再生能源。經濟部能源局官員表示，以國際上做法來看有三大方向，我國可再討論，同時，也會有配套方案，例如購買繳代金、綠電憑證等。

再生能源條例修正草案將非核家園的目標「再生能源占總發電量20%」明訂入法，規定2025年再生能源裝置容量要達到27GW，分別為太陽光電20GW，其中地面型目標17GW、屋頂型裝設則力拚2020年要達到3GW；風力發電目標為4.2GW，其中陸上風電為1.2GW、離岸風力3GW；水力發電2GW，以及生質能源800MW。

為優化再生能源發展環境，草案放寬未達20MW的小水力納入獎勵，預期可以活化既有水利設施做發電運用。經濟部並指出，為了配合電業法修正，簡政便民，草案也簡化未達2MW再生能源發電設備的申設流程，可就近向地方政府申請設置。

能源局官員表示，企業再生能源設置，國際上有三大作法，第一是自己設置裝備，其二為與他人購買設備、權利，以及商品化的憑證交易等，第三若是無法自己設置、也購買不到的狀況下，就可繳一部分基金或費用拿去規畫裝置設備。

官員指出，企業若無法達到標準會有罰則，但同時也會有配套措施，若無法設置可以繳交代金，該筆代金會進到中央或地方政府的再生能源專款專用。同時，若是企業想設置綠能，但環境沒設立價值的情況下，可以購買綠電憑證等方式。明定用電契約的契約容量在一定容量以上的電力用戶，應共同參與設置再生能源相關設備、購買再生能源憑證；未依規定辦理者，應繳納代金。

官員強調，目前一定比例是在子法規定才會訂定，仍須視立法院與各界意見。

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