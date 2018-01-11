加工出口區去年貿易額242億美元 歷史新高

2018-01-11 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



全球景氣去（106）年持續穩定復甦，出口動能轉強，全國出口創連續15個月成長，加工出口區當仁不讓，去年度貿易額242億美元，寫下創區51年來歷史新高。

加工處表示，去年度貿易額績效卓越歸功於智慧製造、人才培育、新南向拓銷、產業聯盟及新興科技應用等五大助力，使園區進口成長率9%，出口成長率15%，出口表現優於全國。

在智慧製造方面，透過資策會及工研院等專業輔導團隊，協助區內廠商研擬智慧製造解決方案，輔導申請中央及地方補助經費，投入創新研發，提升產業競爭力。

人才培育方面，結合學研訓等單位，協助園區廠商人才培育；在新南向拓銷，透過新南向搭橋計畫協助區內廠商拓銷國際市場。

在產業聯盟方面，加工處致力於推動成立產業聯盟，整合上下游能量，提升園區廠商競爭力。

新興科技應用方面，受惠於手機及新興科技應用帶動，國際品牌行動裝置新產品相繼上市帶動之拉貨效應，園區主要產業半導體產品出口持續成長。

加工處進一步表示，未來將持續優化園區投資經營環境，積極提升園區土地使用及活化效能，推動跨域合作與落實智慧製造，營造高雄軟體園區創新創業生態系，並透過「e++產業服務平臺」，協助廠商爭取研發補助，透過技術創新、升級轉型、人才培訓，俾提升廠商競爭力，以提升出口業績。