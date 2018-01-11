再生能源修法 中科大廠早在做 台中百貨買綠電

2018-01-11 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市長林佳龍參觀友達台中廠屋頂建置的森勁太陽能電廠，利用太陽能板發電情況。圖／台中市政府提供 分享 facebook 經濟部擬具「再生能源發展條例」修正草案，規劃非核家園2025年再生能源發電占比目標20%入法，用電大戶應自備一定比例再生能源。台中市經發局說，台中市政府依發展低碳城市自治條例，從前年6月開始，陸續針對用電量5000瓩以上、2000瓩，以及800瓩以上用電大戶，要求在公告3年內完成自備10%再生能源，目前像中科光電大廠等用電大戶，從101年起陸續發展太陽能供電系統，較易達標，而台中新光百貨、大遠百，因頂樓空間不夠發展太陽能發電，已提出申請買綠電取代。

經濟部擬具「再生能源發展條例」修正草案，規劃非核家園2025年再生能源發電占比目標20%入法；用電大戶應自備一定比例再生能源，以台南、高雄、台中及桃園等地方政府為例，800瓩以上自備10%再生能源。

台中市經發局說，台中市政府依發展自治條例，從前年6月，針對台中市45家用電量5000瓩以上的用電大戶公告，告3年內完成自備10%再生能源，公告對象主要是中科光電大廠、製造業大廠，以及百貨公司為多；去年6月，公告對象為2000瓩以上的用電大戶公告，去年底公告對象為800瓩以上用電大戶，總公告用電大戶近400家。