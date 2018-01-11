桃園5千瓩用電大戶 僅1成自備10%再生能源

2018-01-11 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市去年自訂「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，規定用電超過5000千瓦的用電大戶，需自備10%再生能源，政策推動迄今，102家業者僅15家完成裝設，裝設率僅一成多。圖／桃園市政府經發局提供 分享 facebook 桃園市去年自訂「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，規定用電超過5000千瓦的用電大戶，需自備10%再生能源，政策推動迄今，102家業者僅15家完成裝設，裝設率僅一成多，面對經濟部將修正再生能源發展條例，未來800千瓦以上廠家就須自備10%再生能源，挑戰恐將更加嚴峻。

桃市經發局指出，過去中央未針對用電大戶規定要自備一定比例再生能源，由各縣市自訂，桃園市去年自訂低碳綠色城市自治條例，以5000千瓦用電大戶為優先政策對象，要求自備10%再生能源，符合資格者約102家，包含汽車製造廠等大廠，高鐵桃園站與桃園機場捷運場站也在內。

經發局公用事業科長江信潔說，去年條例上路後，已邀集百餘家業者開過2場說明會，並持續追蹤裝設再生能源進度，已有15家業者完成，多採裝設光電屋頂方式進行，不過用電大戶裝設再生能源比例不高，確實有些困難待克服。

江信潔說，因去年條例要求3年內完成裝設，多數業者可能仍在評估，有些案場大，要設光電屋頂就要先投入成本至少一、兩千萬元，另有些工廠屋頂不適合或面積不足，無法達成10%再生能源要求，再加上若沒能達成，並無罰則。

江信潔認為，用電大戶應盡環境責任，若因場域限制無法完成裝設，經發局有在評估，業者可採與人買電或其餘節電措施來替代，但此構想尚無明確定案。