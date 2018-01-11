陸產能不足 台塑看好PVC等塑料前景

2018-01-11 09:14 中央社 台北11日電



由於大陸的PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、EVA(乙烯醋酸乙烯酯)產能不足，仍須大量仰賴進口，加上伊朗的引水工程和卡達等國對管材需求大增，台塑公司看好這些塑料2018年前景。

台塑表示，市場調查機構IHS預估，2018年中國大陸市場對PE和EVA的市場需求成長率約6%，因產能不足仍需大量仰賴進口，且2018年起大陸限制廢料進口，將增加PE原生料的需求。

台塑指出，中國大陸同時進行產業製程燒煤炭改成天然氣的工程及中長期油氣管網規劃；伊朗也因缺水推動引水工程和卡達與阿拉伯國家斷交，對建設用的管材需求量增加；大陸也正在積極推動「一帶一路」及綠能產業，EVA電纜料和太陽能光伏料需求增加，均有利台塑各式PE和EVA銷售。

另外，台塑引述IHS的預估，2018年亞洲將進口780萬公噸的PP，其中需求最大的中國大陸產能不足，需要大量進口，估中國大陸2017年進口約450萬公噸PP，受惠於汽車材料、家電需求成長和限制廢塑料進口政策，預料台塑的PP產品銷往中國大陸可望維持穩定獲利。

在用量頗多的PVC(聚氯乙烯)部分，台塑說，中國大陸過去用電石法生產PVC受到煤價大漲推升成本，且自2018年起，大陸政府開徵環保稅，預期環保稽查將更嚴格，高耗能、高污染的電石法PVC競爭力將日漸消失。

台塑分析，美國擴大基礎建設，並以減稅制度鼓勵企業回美國投資，加上新屋開工率上揚，PVC需求會強勁成長，但因無新產能投入，出口量將減少，有利推升亞洲PVC市場價格，亦使得台塑年產300多萬公噸的PVC獲利看俏。