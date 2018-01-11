東哥遊艇2017年營收增3成 創歷史新高

2018-01-11 08:47 中央社 台北11日電



台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇公布，2017年12月合併營收新台幣5.5億元，較11月成長2.5%。2017年合併營收36.2億元，較2016年成長30.6%，為公司成立40年來最佳。

東哥表示，近年美國經濟景氣良好，帶動美國遊艇市場新船交易熱絡，受惠於遊艇銷售量增加，以及第4季為傳統交船旺季，12月合併營收維持旺季水準。

東哥專攻豪華遊艇設計生產、銷售及代理，製造船型從70呎至120呎中大型為主，2017全年交船數量由前一年13艘增加至21艘，其中85呎以上大型遊艇就占了11艘。

東哥表示，以自有品牌Ocean Alexander行銷美國市場近40年，了解豪華遊艇市場動態及客戶需求，營運模式異於同業，採半客製化計畫性生產，不但享有高毛利，並能大幅縮短交船時間，深受客戶喜愛與信賴。

依最新美國 US Coast Guard調查顯示，東哥自有品牌70呎船型市占率由2016年的5%快速增加至2017年13%，為全美前3名；而85呎船型市占為20%、100呎以上船型為56%，皆為全美第一大。

展望2018年，東哥持樂觀正向看法，台灣產能雖滿載，現正擴建新廠，2016年合併美國佛州新廠MIBW後，規模經濟綜效已展現；將持續強化維修服務，預期2018年整體營運將優於2017年。