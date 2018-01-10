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台水善用水資源調度 拚竹高屏不缺水

2018-01-10 22:41中央社 台北10日電

台灣年年面臨缺水危機，台水董事長郭俊銘表示，除高屏善用伏流水外，將協調翡翠水庫供新北市用水，讓石門水庫改以專管輸水到桃園、新竹工業區及市區，109年新竹即可不缺水。

台灣年雨量平均可達2500毫米，可以說是世界前10大，應該是水資源不虞匱乏的國家，但因為台灣地區地狹人稠、山坡陡峭、雨勢集中，再加上河川短促，所以82%的河水都迅速地流入海洋，現有的水庫保存不了大量的雨水河水，台灣成為全世界第19大缺水國。

根據經濟部長期水資源計畫評估，民國120年全台將有新竹、苗栗、台中、嘉義，台南、高雄以及屏東等7縣市面臨缺水，合計每天少64萬噸水，相當於248萬人的用量。

台灣自來水公司董事長郭俊銘接受中央社專訪時表示，近年來極端氣候變化嚴峻，光是近3年，台灣分別在104年、105年11月至106年4月期間，兩度發生百年來最嚴重的乾旱；然而，在颱風豪雨季節時，有效蓄水量高達5億噸的曾文水庫，竟然只要一兩天的降雨量就可以裝滿，可見台灣面對極端氣候的困難。

為克服區域缺水危機，郭俊銘以高屏地區為例指出，旱澇極度不均的高屏地區，沒有大型水庫，且高度仰賴高屏溪供應水資源，不僅枯水期必須極盡所能調度用水，豐水期也可能因水濁而無法使用，「看得到、但用不到」，開發伏流水成為解方之一。

他解釋，靠著5毫米的層層紗網，埋在砂石中，作為天然過濾，取出來的伏流水濁度甚至比淨水場還要低，目前除高屏溪先行，大甲溪、利嘉溪、濁水溪等都可能找河川合適的區段試做。

郭俊銘說，加計水利署南水局及台水伏流水工程，加大雙向管線加上淨水場等，每日可供給60萬噸備援用水，紓解大高雄民生、工業用水的穩定性，相關工程希望明年汛期前完成。

郭俊銘的水資源調度計畫，還包括台北市。他說，台北市一天用量約220萬噸，新店溪與淡水河匯流點的直潭壩，南勢溪水量豐沛時，每天400萬噸已經足夠供應，甚至翡翠水庫還可以供給新北市大板橋10個行政區的用水，可以不使用到石門水庫蓄水，且成本低廉，加計取水、淨水費用，「水費根本不到2元」。

他說，如果石門水庫減供水量到新北市，就可透過每天20萬噸用水專管輸送到新竹工業區、桃園工業區及新竹市區，「109年專管做好，新竹縣市就不會缺水」。

不過，目前台水每日向北水購買清水，38萬噸以下每噸價格為5.9元，超過38萬噸時，每噸價格則降為3.5元，要翡翠水庫多供水，勢必影響到台水的營運成本，郭俊銘直呼是暴利，「我們根本就是金雞母」，去年因為水情不佳，台水光跟北水買水就多出4億多元的費用。

郭俊銘說，水是全國資源，台水也願意協助北水投資設備，今年要再跟北水談判購水價格，希望可以取消38萬噸門檻，全部以3.5元計算，而台水也會盡量多購買北水的水，讓北水可以從量補充價格的減少。

石門水庫台水缺水
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