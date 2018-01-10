自來水生飲快了！ 台水擬推直飲建物認證

2018-01-10 21:15 中央社 台北10日電



台水董事長郭俊銘表示，8月底前擬在新北市、台北市及宜蘭縣試設18座直飲台，長期則規劃推廣直飲建物認證。示意圖／ingimage 分享 facebook

台水公司將推動自來水可生飲，預計3個月內向行政院報告。台水董事長郭俊銘表示，8月底前擬在新北市、台北市及宜蘭縣試設18座直飲台，長期則規劃推廣直飲建物認證。

台灣的自來水為何不能直接喝？台灣自來水公司董事長郭俊銘接受中央社專訪指出，台灣自來水的品質「其實都可以直接喝」，但問題在於台灣民眾使用水塔。

台灣受地形及天候影響，雖有豐沛降雨卻「留不住」，汛期時的豪雨造成水源濁度飆高，也是台水維持供水穩定的一大難題，家家戶戶為了供水穩定，習慣使用水塔蓄水。

郭俊銘說明，台灣自來水法中訂有水質標準，但若自來水在水塔中停留時間過久，大腸桿菌可能已經再度孳生，由於擁有水塔的家庭用水量不一，自來水在水塔停留的時間長短也不同，「所以我們不敢鼓勵民眾生飲」。

但提到台水提供的自來水水質，郭俊銘信心滿滿的表示，台灣自來水合格率其實不輸歐美日等先進國家，根據台水統計，近5年自來水水質檢驗平均合格率達99.94%以上，「在全世界絕對是排名前五」。

「要推生飲水，公設蓄水池基本上也要大量推廣」，郭俊銘說，歐美等先進國家會將公園用地提供水務公司做地下蓄水池。

郭俊銘透露，他幾乎已親自拜會全台各縣市首長，「只剩一兩個時間比較喬不好」，除了報告台水在當地供水狀況及重大工程計畫外，也提出希望地方政府可以提供公園用地或重劃出的綠地，做地下蓄水池之用。

台水公司在民國80至90年代就曾推廣自來水生飲，完成113處鄉鎮地區、50萬戶的生飲推展，但針對生飲戶抽樣調查顯示，民眾仍以自來水供應水量及水質穩定為優先要求，且對自來水生飲接受度甚低，因此成效不彰。

為配合行政院推動生飲水的政策，郭俊銘表示，已經找到新北市、宜蘭地區部分區域及台北市合作，現在正在規劃準備，預計會在3個月內向行政院提出報告，先進行小型試辦，了解現況後再提出中長期計畫。

台水規劃在8月31日前，在宜蘭市、羅東鎮、板橋新板特區等地設置18座直飲台，讓民眾可直接飲用自來水。

此外，考量到一般自來水用戶供水會經過蓄水池、蓄水塔，自來水單位雖訂有水池、水塔清洗規範及清洗業者輔導計畫，但無法強制實施，台水規劃，未來將配合逐步推廣直飲建物認證，例如是否確實每半年清洗一次水塔，清洗後水質是否有符合標準等，預計將在今年底前完成2處建物認證。