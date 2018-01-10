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產業缺人才 蔡英文：政府要創造好環境

2018-01-10 21:46中央社 台北10日電

蔡英文總統。 圖／取自總統府網站
蔡英文總統。 圖／取自總統府網站
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民進黨主席蔡英文今天表示，面對人才短缺的問題，政府最重要的工作就是要創造好的環境，建立「企業延攬人才—優秀人才願意留在台灣—青年學以致用」的正向循環。

民進黨中央執行委員會今天邀請國家發展委員會副主委邱俊榮專案報告「產業缺人才現況與對策」，強調優化稅制、友善青年創業環境、吸引海外專才、強化產學連結。民進黨發言人鄭運鵬會後轉述蔡英文聽取報告後裁示。

蔡英文指出，中執會從上週的經濟情勢分析到本週的產業缺人才現況與對策，重點只有一個，那就是扭轉目前台灣經濟發展的困境，讓所有台灣人能夠分享經濟發展的成果。

她說，面對人才短缺的問題，政府最重要的工作就是要創造好的環境。自2016年開始，已陸續完成釐清問題、盤點政策工具的準備，現在的重點，就是政策的執行。行政團隊務必要確實執行，並針對執行狀況進行檢討、調整。

蔡英文表示，去年通過了「外國攬才專法」、修正「產創條例」、「所得稅法」，讓相關法令的調整陸續到位，創造出更友善的投資、創業環境，更合理的分配。

蔡英文說，政府也積極改革教育體系，包括技職教育重新定位、強化大專校院產學鏈結，這些工作也逐漸有了成果。人才的培養跟產業發展的需求密切相關，期待企業能夠積極加入、一起打拚。

蔡英文民進黨創業
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