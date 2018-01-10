航運市場景氣春燕 今年仍看得到

2018-01-10 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



度過景氣興旺的2017年，貨櫃及散裝航運業者皆樂觀看待，2018年能持續看到航運市場的景氣春燕。但業者也提醒，整體市場運能「供大於求」情況仍無法改善，壓抑運價漲勢。

在貨櫃航運方面，攬貨業者台驊今（10）日表示，展望2018年，據海運諮詢機構Alphaliner數據，2018年貨櫃船隊的運力將成長5.6%，但據世界銀行預估全球經濟成長率僅3.1%，預期航運市場仍供給仍將大於需求，全年海運運價走勢，仍需觀察海運聯盟調配運力狀況而定。

正面消息是，2018年開年以來，美國線因中國農曆年前出貨小旺季而調漲運價，且陸續有滿艙狀況，估越接近農曆年，運價還有調漲空間。

至於散裝航運市場，業者表示，整體而言，今年不論美國或中國景氣都持續升溫，尤其中國對鐵礦砂等大宗物資需求強勁，散裝航運業者有更多生意可做。長遠來看，東協經濟蓬勃發展，對原物料需求攀升，將是散裝航運市場下一波高成長契機。

業者提醒，今年市場的隱憂主要有兩個，首先是運力「供過於求」。如今航運市場好轉，運價提高，過去幾年暫時休兵的船東開始大規模造船，像中國大連、江南船廠在景氣寒冬時替軍方造艦，現在開始建造商船，使運力供給增加；部分船東原本要拆船，現也打消念頭。

另一個隱憂則是油價上漲，減少航運業利潤，若油價上漲太快令美國加速升息，會加重負債較高的航運業者利息負擔。