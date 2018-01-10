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勞基法三讀 蔡總統為短期內兩次修法道歉

2018-01-10 17:21經濟日報 記者陳慶徽╱即時報導

勞基法今（10）日在立法院完成三讀，蔡英文總統下午在民進黨中央黨部致詞時指出，在完成修法後，未來政府會在兼顧勞資共好、產業結構轉型需要、以及中小企業生存的原則下，一步步推動勞工權益更好。同時，蔡總統也對勞基法在短時間內二度修法表達歉意。

蔡總統提到，台灣產業結構與型態，已經產生巨大轉變，而為了面對此變化，政府有責任因時制宜，檢視相關法規，確保整體國家順利發展。

蔡總統表示，勞基法修法過程，政府努力地持續向外界說明政策立場，同時向各界不同意見尋求共識，顯示執政團隊的負責，而她強調，繼第一次的修法後社會上出現許多檢討意見聲浪，因此，為維護這些正在為台灣經濟轉型努力的中小企業爭取時間與空間，這次政府針對勞基法做出了小幅度的修改。

蔡總統提到，未來要責成行政部門，務必在執行面確保相關勞動法規的落實，為勞工權益嚴格把關，強調未來不應再出現勞基法長期徒有法令，但不執行的情況；同時，她也向企業喊話，希望企業可以努力超越勞基法，提供優於勞基法的條件，吸引好人才、增加競爭力。

在本次勞基法修正條文三讀後，未來政府仍會繼續在兼顧兼顧勞資共好、產業結構轉型需要、以及中小企業生存等三大原則下，一步步提升國內的勞工權益。

蔡總統強調，改善青年低薪與弱勢勞動者處境是今年執政團隊最重要的工作之一，而政府將繼續努力，力拚經濟轉型、提高產業附加價值，創造更多優秀的就業機會。

談到修法過程，蔡總統表示，要感謝執政黨院黨團與行政團隊的辛苦折衝，雖然立院再審議草案過程有些紛擾，但不論各方立場如何，都是為台灣多元社會的不同意見發聲。

勞基法蔡英文
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