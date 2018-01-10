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童子賢：得AI者，得天下！

2018-01-10 15:50聯合新聞網 天下雜誌

【文／天下編輯部】

蘋果全球最大硬體供應商之一、和碩董事長童子賢，參與「2018天下經濟論壇」分享台灣產業和工作如何不錯過人工智慧大浪？他提到：「得AI者得軟體，得軟體者，得天下」。但另一方面，我們需要擔心被AI取代嗎？以下是演講：

劉國泰／攝影 (天下提供)
劉國泰／攝影 (天下提供)
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我個人判讀是覺得，現在講AI，其實有一點點早。

現在的AI有點像2000年的網際網路，大家應該不會健忘2000年前後的泡沫化，大家應該也不會忘記泡沫化後的幾年，重新洗牌後，網際網路的威力。

跑得太快的人，怕搞錯方向；跑得太慢的人，怕自己落伍。

AI現在還沒有完全實現，當它完全實現時，是有這個魅力的。

技術面可以好好解釋什麼是AI，但是大家會聽到睡著，牽涉到很多專業名詞。

這定義可以講得很生動，也可以講得很無聊，大家理解的就是「人工」跟「智慧」這個詞，「人」做出來的「機器」，期望它不是以前被動式的機器。能夠透過電腦程式，表現出類似人類智慧的機器。

串聯各個AI應用，才有威力

研究這樣的技術能否、會不會實現，並且提供這樣的發展工具、設計平台、IC跟介面卡種種，現在通通被歸類為AI的產業。

產業一旦形成，就不再僅限於在實驗室好玩的，會開始有商業發展，開始有專利申請，開始做聯盟，希望自己的標準獲得產業，乃至消費者的青睞。

AI如果擺脫孤島狀況，整個串起來，會有許多可以實踐的東西。

目前的應用，AI都是個別的孤島，如果有天把它連在一起，就跟以往桌上型電腦，把它連在一起，就變成網路，威力才會真正被看到。

回過頭來講，產業發展，產品必須擺脫過往舊的觀念。台灣產業擅長做零件，擅長做硬體，但是未來呢？就像之前朋友給我的話：「得AI者得軟體，得軟體者，得天下」！

現在社會充滿很多腦力粗活的工作，這工作未來可以大量被AI取代，這會引起未來半世代到一個世代，社會職能轉換和階層的流動，必須要重新分工過。

AI這麼強，人需要擔心嗎？

大家都在圍繞著AlphaGo，我覺得這只是非常戲劇性地描述AI進展里程表。從某個角度來看，電腦下棋，勝過最高明的人類棋士，這是很重要的階段。

但是我要打個比喻：人需要跟耕耘機比賽嗎？

當耕耘機力氣超過人，你要很悲傷地想說，人類完蛋了，馬達跟引擎的力量贏過我們了？不需要這樣。

所以當AlphaGo贏過人類的棋士，我要提醒一點，AI非常擅長單一、深度、龐大的事情，但不擅長做複雜又龐大又有深度的事，所以離要全面取代人，還很遙遠。

AI取代單一、深度非常深而複雜的事情。所以彭淮南總裁準備退休了，適不適合有AI的央行總裁呢？

我們相信太困難了，彭總裁如果只是面對經濟議題、貨幣議題，他可以請一個AI助理，那個助理可以成為好助理，但是AI助理給的答案，還要綜合政治情勢才能做出判斷。

AI發展將遇到什麼困境？

AI有沒有發展受限的時候？也許有。

目前的人工智慧，在很多工程師眼中其實都不太智慧。但是當人工智慧如果漸漸趨向有人的感情和智慧，可以模擬出來，就可能有道德的困境。

半導體的發展，受量子力學、現代物理受惠非常多，但人工智慧對什麼是人、什麼是智慧、什麼是認知，其實比起物理學百年的基礎，還是遠遠不及，也因為這樣，人工智慧還處於很稚嫩的年代。

萬一有長足突破，會演變到另一個階段，但如果沒有，那人工智慧可能還停留在某個嘗試，做出好用的工具給你。

這樣未嘗不好。否則工具發展得太快太好的時候，往往會忽略人的價值。

※更多精彩報導，詳見《天下經濟論壇

AlphaGo半導體北韓少子化
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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