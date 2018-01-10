去年Q3住宅價格指數季增0.87％ 營建署：價格止跌回穩

2018-01-10 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



內政部營建署今（10）日發布2017年第3季全國、六都住宅價格指數。經統計，去年第3季全國住宅價格指數為114.97，較上季上漲0.87%，六都中，雙北市、桃園市、台中市均較上季上漲；營建署指出，價格的止跌回穩似乎是本季住宅價格的最大特徵。

住宅價格指數（實價登錄）是衡量住宅市場價格變動的參考指標，以2013年為基期，基期指數定為100。

觀察2017年第3季的住宅價格變動，全國指數呈現微漲，六都中有四都的住宅價格指數呈現上漲，僅台南市及高雄市下跌，且跌幅都相對有限，特別是全國指數已經出現連三季上漲，似乎住宅價格有止跌回穩的跡象。

台北市本季住宅價格指數為99.70，較上季上漲0.82%；新北市指數為106.05，較上季上漲0.40%；桃園市指數為114.38，較上季上漲2.53%；台中市指數為123.42，較上季上漲0.13%；台南市指數為120.68，較上季下跌1.23%；高雄市指數為123.39，較上季下跌0.29%。

六都中，台中市出現連續三季上漲，台北市也出現連續二季上漲，價格的止跌回穩似乎是本季住宅價格的最大特徵。