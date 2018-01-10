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行政院長賴清德：要用科技解決少子化的問題

2018-01-10 13:22聯合新聞網 天下雜誌

圖片來源：邱劍英(天下／提供)
圖片來源：邱劍英(天下／提供)
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【文／天下編輯部】

對於台灣的下一步，中華民國行政院長賴清德在「2018天下經濟論壇」演講時強調，台灣面臨少子化、未來科技發展也可能取代各項職業的挑戰，然而政府的責任就是在運用政策工具，厚植科技發展的土壤，不論是數位經濟創新計劃或是前瞻基礎建設，都是希望經由政策落實科技發展，改善民眾生活。以下是演講內容：

科技政策的起點，永遠都是在問政府，如何經由政策逐步落實達到所設定目標。

我們不妨問政府一個問題，10年後台灣會是怎樣情況？10年後，台灣會不會馬路上跑的都是自駕車，就不用處理酒駕問題，或者主要交通工具邁向綠色運輸，大家頭痛的空污問題一併解決，又或者支付工具，已經超越行動支付，而是用生物特徵，人走到哪裡交易到哪裡，不用帶信用卡或是手機，當然這過程要克服許多問題。

或是台灣面臨嚴肅的社會問題少子化，2017年台灣65歲人口已經超過14歲以下人口，出生小孩數目低於20萬人，生育率降至1.17%，面對這樣嚴肅問題，科技在10年後可以解決到什麼樣程度？

誰會被機器人取代？

在生產線，機器人、科技會不會取代目前人力，製造業變成新的開始，說不定服務業也是。過去師字輩專業高，也許不會在機器人取代範圍內，但有愈來愈多人關心，特別是Google AlphaGo打敗世界圍棋排名第一棋手之後，大家開始擔心。

更有甚者，記者、醫師、律師、教師會不會被取代，行政院長會不會被取代，這都是下一階段要面臨的嚴肅問題，但取代哪一類職業的人不是重點，而是科技發展解決哪一些社會問題。在這種狀況下，政府的責任便是如何運用政策工具，厚植科技發展的土壤，並在產業界研發創新時為它添加柴火，甚至把科技發展和公司改革、人民生活、經濟發展結合。

政府打算怎麼做？

行政院過去將近兩年提出的政策，包括數位經濟的創新計劃、前瞻基礎建設，就是希望用政策工具，催生台灣的科技產業發展。科技不僅是科技，而是應該從生活出發，不管是數位經濟創新計劃或是前瞻基礎建設，都是希望經由政策，落實科技發展以改善民眾生活，如治水、監測地震或是空污。讓科技從生活出發，也回到民眾生活，中間差別是改善、提升。

台灣是一個小國家，但是也可以說是數位經濟大國，小國是因為人口2300萬人，但說大國是因為台灣除有精實的工業基礎，特別是數位經濟方面表現傑出。

世界經濟論壇（WEF）「2017-2018年全球競爭力報告」，台灣在137個受評比國家中台灣排名第15名，但在數位經濟產業台灣是世界第2，台灣也許是小國，貿易卻佔全球排名第18，而且有23個產業或產品在世界排名前3名。

台灣產業實力經由WEF評比，我們名列前茅，我們的科技產品也表現傑出，這些都是我們邁向科技未來的堅實基礎。

我要在這裡承諾，在我還沒被人工智慧取代前，會努力推動各項政務，特別是科技發展，讓台灣有機會成為智慧國家，也讓台灣數位產業蓬勃發展，讓國人生活進一步改善。

※更多精彩報導，詳見《天下經濟論壇

文創產業北韓電影英國
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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