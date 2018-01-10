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全球化台灣該如何做？朱敬一：面對它、接受它、處理它

2018-01-10 13:05經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

中華民國常駐世界貿易組織代表團常任代表朱敬一。 圖／聯合報系資料照。
中華民國常駐世界貿易組織代表團常任代表朱敬一。 圖／聯合報系資料照。
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中華民國常駐世界貿易組織代表團常任代表朱敬一今（10）日出席「2018天下經濟論壇」表示，貿易對國家有好處，但是好處是不平均的，且台灣是弱國，非常需要經貿的司法體系，但對於全球化，台灣很多環節都搞不清楚，如何在國際場域去了解全球化，台灣做不夠，但該如何做？朱敬一表示，套句聖嚴法師的說法，「面對它、接受它、處理它」。

「2018天下經濟論壇」今、明兩日登場，議程聚焦走在十字路口的全球化，以及行動裝置、雲端運算、物聯網與AI，還有在2008年的金融海嘯重創全球經濟後，10年內所形塑的全球科技新局。

以「走在十字路口的全球化」為題發表演講的朱敬一指出，近年來，大家都在討論「我們需要的是哪一種的全球化」，但從現實面來看，強國說的比較有效，弱國的影響力就不大，但弱國、小國該如何能在全球化的經貿市場中發揮影響力？

朱敬一表示，若台灣能夠提出以提升人類福祉，讓那個標準高到連大國都很難去反對它，並讓此標準成為WTO的新課題，例如：巴黎協定，或許能幫助台灣在全球化的經濟市場中做些什麼，而台灣是否能夠思考出一些跟全球化貿易相關的措施，自然決定台灣在未來全球化市場中的角色和地位。

行政院長賴清德則表示，科技發展讓台灣成為智慧的國家，進而改善國人生活，不僅僅是他個人重視，蔡英文總統也非常重視。

因此，未來政府會持續厚植科技發展的土壤，並且給予產業界在研發時添加柴火。

賴清德指出，若以科技表現，數位經濟產業發展來看，台灣是大國，台灣科技產品在全球貿易市場表現也相當傑出，因此政府未來將持續發展科技，除用科技解決民眾的生活，像是空汙、治水、地震的掌握，也以科技作為經濟發展的主軸。

朱敬一賴清德金融海嘯
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