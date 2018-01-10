朱敬一：應評估若中美貿易衝突對台影響

2018-01-10 13:04 中央社 台北10日電



中華民國常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表朱敬一今天表示，未來貿易最大變數可能就是中美貿易衝突，台灣應更正面、積極，先評估、準備衝突可能對台灣產生的影響。 聯合報系資料照 分享 facebook 中華民國常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表朱敬一今天表示，未來貿易最大變數可能就是中美貿易衝突，台灣應更正面、積極，先評估、準備衝突可能對台灣產生的影響。

朱敬一接受中央社記者訪問時說，在全球化發展下，出現國際間貿易衝突，如中美在勞動條件等議題上的衝突。有些人認為兩頭大象打架時，小國最好不要扯進去，免得受傷，但台灣應採取更正面、積極做法。

朱敬一上午出席「2018天下經濟論壇」演講「走在十字路口的全球化」時表示，即便全球化發展數十年來，出現許多問題與挑戰，但全球化已不可逆，「不太可能自外於全球化大浪潮」。

談到WTO發展，他說，WTO會員從西元1995年112個，逐年增加到去年已164個。WTO採共識決，當會員數越多，會員間歧異度越高，越難形成共識，另外就是小國較需要司法制度保護，但目前WTO架構下的法院法官數不足，很可能影響WTO司法制度運作。

朱敬一表示，可能的解決方式，包括找到更高價值（高到沒有人會反對）的議題，推動、促成相關貿易，如巴黎協定主要目的是減碳，為具體落實協定承諾，WTO可推動有助減碳的商品或服務，讓相關貿易更自由，他相信推動這項議題的阻力會較小。