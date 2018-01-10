關中去年12月營收年減16.72% 台幣升值影響

2018-01-10 13:03 中央社 台北10日電



全球熱源居家產品大廠關中去年12月合併營收1.74億元，受新台幣升值影響、年減16.72%，股價不敵寒流，盤中跌幅逾1%，低至67.1元；自有品牌將於上半年開賣，可望挹注營運。

關中累計2017年第4季合併營收5.44億元，較2016年同期成長3.33%；累計2017年合併營收24.97億元，較2016年微幅成長1.23%。

關中表示，2017年第4季營收成長主要受惠瓦斯桶開關傳統出貨旺季，但因瓦斯桶開關客戶集中拉貨，使12月單月營收波動，以2017年第4季瓦斯桶開關占營收比重，仍站穩46%水準，銷售較前年同期顯著成長13.29%，挹注去年第4季營運年成長。

關中進一步表示，受惠於美國耶誕節慶消費需求帶動，旗下24家專業戶外烤肉用品通路Barbeques Galore的12月銷售業績也較前年同期成長6.09%。

根據美國HPBA(爐邊與燒烤協會)調查資料，美國家庭的烤肉爐普及率高達81%，北美地區對烤肉爐具的年需求量約為1700萬台，且經由量販店與居家修繕通路銷售比例高達7成。關中握有「製造、品牌、通路」的垂直整合一條龍優勢，未來將配合美國、澳洲、歐洲等不同國際市場需求開發相對應產品。

展望2018年，關中看好環保能源趨勢抬頭，將加速布局環保熱源居家市場，主打水溶性無毒燃料與不鏽鋼燭芯的自有品牌正式定名為Lovinflame，預計於今年上半年上市開賣，可望逐漸取代傳統的蠟燭與酒精燈類產品，為關中建構從戶外到室內居家的熱源產品線，挹注未來整體營運。