2018亞洲真正的黑天鵝：中國、北韓

2018-01-10 11:56 聯合新聞網 天下雜誌



圖片來源：邱劍英 (天下雜誌) 分享 facebook 【文／天下雜誌 提供】

2018年《天下雜誌》舉辦「天下經濟論壇」，於今（1／10）開幕，今年會議的主題為「科技、全球化與人類的未來」。《天下雜誌》社長吳迎春在開幕致詞時指出，中國、北韓會不會讓亞洲擦槍走火出一場大戰，是2018東亞經濟成長真正的黑天鵝。但不論外在環境如何變動，台灣都要掌握全球趨勢：人工智慧，迎接一個服務業、製造業、文創產業都能與機器人相處的時代。以下為致詞全文：

大家早，謝謝各位在今年最冷的寒流裡，來跟《天下雜誌》一起看看2018有哪些我們不能忽視的大事。

上上週，《天下雜誌》和英國《經濟學人》雜誌聯合主辦的「The World in 2018」論壇裡，就講到「2018會是讓人神經緊繃的一年」。因為，到底川普會不會對中國推貿易制裁？英國脫歐會不會成功？歐洲股市會不會受影響？眼前高得離譜的美國股價還有可能漲到年底嗎？中國成長率會超過6.5%嗎？新興市場還可期待嗎？這些是每個人都掛在心上、會影響成長的疑問。

中國不可忽視的「強國意志」

事實上，眼前更讓台灣人神經緊繃的，應該是中共十九大後，大陸軍機群頻頻掛彈出巡。去年12月中，「轟六」轟炸機、殲十一戰鬥機6天內3度繞台，就是要展現大陸軍方「太平洋演訓常態化」的政策。上個星期，中共更逕自啟用了近台灣海峽中線的4條飛機航路，大大壓縮了台灣空防的應變時間。而且。宣布第二天，大陸遼寧號航空母艦、飛彈驅逐艦、護衛艦等4艘以上船艦，再度穿越台灣海峽。

若以為這種不斷的挑釁是少數軍人的偶發行為，就低估了「強國」的意志。2017年中國賣座最好、票房創歷史新高的電影叫《戰狼2》，這部電影57億人民幣火熱票房的背後，是中國愛國民族主義的狂熱浪潮。影片宣示了中國軍事力量應該要「走出去」的意志，國際媒體評論認為，這部電影不但顯示中國群眾渴望的「中國式超人」，也傳播了中國崛起和國際領導力的「寓言」。加上東北另個狂人金正恩對美國東亞防線的不斷試探，亞洲會不會擦槍走火出一場大戰，是2018東亞經濟成長真正的黑天鵝。

不論你是誰，都得和人工智慧作朋友

當然若純看投資，今年，很多財經分析師都很看好：大家手上都現金滿滿，急著找地方投資，因此房地產、好的資產工具應該都等著漲吧。特別是假如你有跟「人工智慧」掛得上關係的話題。

無論你是賣晶片、唱片或尿片的，連錢都不必看到（因為，真實貨幣在今天一點也不重要了）就可以在投資界，找到自來水一樣隨開隨有的錢。未來，無論是製造業、服務業，甚至像下棋、舞蹈、傳播這些文創產業，都必須學會跟機器人共存。

我真的很高興，每年在年初能有一個這樣的聚會，集合台灣、國際的領袖們，一起看看過去、想想未來。不管前路有多少黑、白天鵝，我們都有個整理一下自己的儀式，去面對那「黑洞洞」地未來。「If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together」是一句我非常喜歡的名言，很高興每年都可以有機會在這裡，跟全台灣、全亞洲最優秀的領袖們，一起整理腳步、靜思前路之後，齊步出發。

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