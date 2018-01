2018亞洲真正的黑天鵝:中國、北韓

2018年《天下雜誌》舉辦「天下經濟論壇」,於今(1/10)開幕,今年會議的主題為「科技、全球化與人類的未來」。《天下雜誌》社長吳迎春在開幕致詞時指出,中國、北韓會不會讓亞洲擦槍走火出一場大戰,是2018東亞經濟成長真正的黑天鵝。但不論外在環境如何變動,台灣都要掌握全球趨勢:人工智慧,迎接一個服務業、製造業、文創產業都能與機器人相處的時代。以下為致詞全文:

大家早,謝謝各位在今年最冷的寒流裡,來跟《天下雜誌》一起看看2018有哪些我們不能忽視的大事。

上上週,《天下雜誌》和英國《經濟學人》雜誌聯合主辦的「The World in 2018」論壇裡,就講到「2018會是讓人神經緊繃的一年」。因為,到底川普會不會對中國推貿易制裁?英國脫歐會不會成功?歐洲股市會不會受影響?眼前高得離譜的美國股價還有可能漲到年底嗎?中國成長率會超過6.5%嗎?新興市場還可期待嗎?這些是每個人都掛在心上、會影響成長的疑問。

中國不可忽視的「強國意志」

事實上,眼前更讓台灣人神經緊繃的,應該是中共十九大後,大陸軍機群頻頻掛彈出巡。去年12月中,「轟六」轟炸機、殲十一戰鬥機6天內3度繞台,就是要展現大陸軍方「太平洋演訓常態化」的政策。上個星期,中共更逕自啟用了近台灣海峽中線的4條飛機航路,大大壓縮了台灣空防的應變時間。而且。宣布第二天,大陸遼寧號航空母艦、飛彈驅逐艦、護衛艦等4艘以上船艦,再度穿越台灣海峽。

若以為這種不斷的挑釁是少數軍人的偶發行為,就低估了「強國」的意志。2017年中國賣座最好、票房創歷史新高的電影叫《戰狼2》,這部電影57億人民幣火熱票房的背後,是中國愛國民族主義的狂熱浪潮。影片宣示了中國軍事力量應該要「走出去」的意志,國際媒體評論認為,這部電影不但顯示中國群眾渴望的「中國式超人」,也傳播了中國崛起和國際領導力的「寓言」。加上東北另個狂人金正恩對美國東亞防線的不斷試探,亞洲會不會擦槍走火出一場大戰,是2018東亞經濟成長真正的黑天鵝。

不論你是誰,都得和人工智慧作朋友

當然若純看投資,今年,很多財經分析師都很看好:大家手上都現金滿滿,急著找地方投資,因此房地產、好的資產工具應該都等著漲吧。特別是假如你有跟「人工智慧」掛得上關係的話題。

無論你是賣晶片、唱片或尿片的,連錢都不必看到(因為,真實貨幣在今天一點也不重要了)就可以在投資界,找到自來水一樣隨開隨有的錢。未來,無論是製造業、服務業,甚至像下棋、舞蹈、傳播這些文創產業,都必須學會跟機器人共存。

我真的很高興,每年在年初能有一個這樣的聚會,集合台灣、國際的領袖們,一起看看過去、想想未來。不管前路有多少黑、白天鵝,我們都有個整理一下自己的儀式,去面對那「黑洞洞」地未來。「If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together」是一句我非常喜歡的名言,很高興每年都可以有機會在這裡,跟全台灣、全亞洲最優秀的領袖們,一起整理腳步、靜思前路之後,齊步出發。

