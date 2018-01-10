11月商業服務業景氣略降為104分 續亮黃紅燈

2018-01-10 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



商研院今（10）日公布2017年11月商業服務業景氣指標分數，較2017年10月略降為104，但仍維持黃紅燈。聯合報系資料照 分享 facebook 商研院今（10）日公布2017年11月商業服務業景氣指標分數，較2017年10月略降為104，但仍維持黃紅燈，而這也是連續第九個月的黃紅燈。同時，商研院也估計2017年12月商業服務業景氣指標分數會再回升為105，2018年1月的指標也將再微幅略升為106，續亮黃紅燈。

商研院指出，2015年至2017年(前三季)服務業的GDP年成長率分別為1.24%、1.34%及1.72%，顯見服務業景氣在2016年呈現復甦走勢後，2017年一直維持在「微溫」持平的水準，展望2018年仍難見明顯上升走勢，但可望持平不墜。

商研院也進一步分析指出，就2017年全年商業服務景氣燈號而言，除了2月為綠燈外，全年各月的景氣燈號皆出現為代表景氣「趨向熱絡」黃紅燈，但是指標分數皆在104分與105分之間來回跳動。

顯示2017年的景氣雖較2016年同期好，但各月與2016年同期的增幅相當，無法更上層樓，代表商業服務業的經濟活動遭遇瓶頸。

而今年1月的商業服務業指標分數預測值為106分，終於突破105分，但這是否是意謂為2018年年初即有「喜鵲」稍來景氣春意，動能能否延續，商研院表示，仍有待後續觀察。

同時，就國際商業活動與經濟表現來看，商研院觀察發現，美國11月消費者信心、零售銷售與汽車銷售走強，就業市場表現穩定，通貨膨脹率來到2.23%，顯示美國的內需市場熱絡。

歐元區10月零售雖表現不如預期，但11月的消費者信心持續走強，青年就業率持續改善，景氣氛圍依舊樂觀。

日本11月的商品出口與進口雙雙成長，帶動工業生產指數持續上揚，景氣維持穩健復甦。中國大陸內需持續增溫，11月社會消費品零售總額年增10.2%，加上出口持續攀升，經濟呈現擴張態勢。

商研院指出，受惠於國際市場需求增加，我國11月的出口年增14%，帶動批發業營收成長，營業額來到新台幣8,736億元，年增3.5%。同時，國內經濟表現亦受到國際景氣的帶動，10月的就業人數、經常性薪資與平均工時皆較去年同期增加，加上通貨膨脹率維持在低檔的情況下，國人的實質薪資有所提高，帶動國內的消費動能。

又因近期國內購物中心、量販店、與超級市場積極轉型與擴張，如延長購物節活動期間的營業時間、強化顧客消費體驗的設計等，帶動我國整體的消費成長，11月零售業營業額達到3698億元，年增3.4%，餐飲業營業額353億元，年增2.4%。綜合國內外的商業與經濟表現，使得我國在去年11月商業服務業整體表現仍維持為「趨向熱絡」的黃紅燈。

不過，值得注意的是，美國11月製造業與非製造業的採購經理人指數（PMI）值仍維持在高度擴張的水平，但非製造業的庫存指數、雇用指數與商業活動指數皆有趨緩的跡象，短期內美國經濟可能有些微下滑的跡象。

對此，商研院指出，整體而言，雖然近期全球景氣己有些微滑落的跡象，但觀察我國進口原物量與零組件的表現，顯示國內業者仍看好去年12月與2018年1月的表現，批發業的營業額將可望持續成長。在預期出口成長的情況下，將帶動我國產業的生產與商務活動，有利於就業機會的創造與薪資的提升。

商研院推估，去年12月受惠耶誕假期的刺激，以及百貨公司與週年慶期間延長營業時間的策略下，禮品及餐飲需求急速增溫，加上冬天氣溫驟降，促使保暖衣物用品等相關商品有較好的銷售狀況，帶動綜合零售及百貨公司的業績成長；跨年活動以及低溫持續也將有助於國內在今年元月相關商業買氣。

餐飲表現方面，12月的耶誕假期效應將持續延燒至今年1月的公司行號的尾牙餐會效應，促使餐廳的業績成長。

此外，今年冬天相較去年寒冷，相關冬令進補如薑母鴨、火鍋及羊肉爐等，預計將有一波熱銷商機。

根據上述的分析，商研院預測2017年12月與2018年1月的商業服務業景氣指標分數分別為105分與106分，燈號同樣為代表景氣「趨向熱絡」的黃紅燈。