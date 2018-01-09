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想節電先登錄 一年504元獎勵金等你拿

2018-01-09 23:37中央社 台北9日電

每期電費帳單只要比去年少用一度電，台電提供至少84元獎勵金；一年六期都節電，新台幣504元獎勵金就可折抵電費，前提是得先上網打電話「登錄」，先向台電「掛號」。

台電預估今年備轉容量率僅能維持在6%邊緣，去年僅夏月推出的節電獎勵，今年再加碼，只要民眾在4月30日前到台電網站，或是撥打1911台電客服中心以姓名、地址登錄，每期帳單只要每節省一度電，台電將給予0.6元的獎勵金，每期最低保證獲得84元獎勵金。

台電業務處副處長黃美蓮表示，根據去年節電獎勵結果，登錄的26萬用戶中節電效益較未登錄民眾多出一成，顯示出登錄有效提升民眾參與節電活動，提高民眾節電意識，並有實質效益。

黃美蓮指出，去年的夏月節電獎勵，今年擴大到全年適用，民眾只要在4月30日以前登錄參與節電活動，節電獎勵可回溯到1月，提供4個月緩衝期，吸引民眾參與。如果是在5月1日以後登錄，登錄後的今年各期電費之節電量可獲得獎勵金。

以每月小家庭用電度數330度計算，如果每月節省30度用電，每期（2個月）電費帳單節電獎勵雖然只有36元，台電為了鼓勵節電，只要節一度電，當期電費可以獲得84元獎勵金抵減電費；以一年六期計算，至少可以獲得504元的獎勵金。

相較於去年的節電獎勵，除了原本的每度0.6元，登錄再加碼0.2元，今年推出的活動僅有0.6元。黃美蓮解釋，未來可能朝向商業點數模式，規劃統一平台，透過節電度數集點，可以兌換商品、折抵電費，搭配益智問答、手機小遊戲等，增加節電誘因；今年加碼方案還在規劃中，預計夏月前提出。

根據統計，台電一年投注節電預算約在新台幣27至30億元左右，由於去年登錄戶數僅26萬戶，台電強調，邀請民眾登錄其實就像「掛號」一樣，民眾打電話或者是上網登錄，只要一個動作參與節電，就可以獲得節電獎勵金，台電將據此建立大數據資料庫，分析用電習慣分析，對確保供電穩定有很大助益。

台電107年節電獎勵活動，將在12月17日登錄截止，台電邀請民眾及早登錄獲得節電獎勵金，一起節能減碳愛地球。

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