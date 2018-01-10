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雙子星3月招商 五組人馬有興趣

2018-01-10 00:46經濟日報 記者郭及天楊文琪／台北報導

經濟日報提供
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台北車站C1D1雙子星大樓聯合開發案預計3月公告招商，由於為國家門戶計畫，招商總顧問仲量聯行總經理趙正義昨（9）日表示，已吸引外資壽險及國內開發商等三大類潛在投資人投入，已有五組潛在投資人積極評估。

趙正義表示，由於已改開放式設計，不再限制建築與辦公、商場、飯店等配比，捷運開超額盈餘分配機制可望修正，38位私地主整合方面亦陸續簽訂約定，地主至少可分回55%的捷運聯開增補契約，降低投資人風險，加上招商及甄選機制公開透明，使雙子星案招商成功率較過去增加。

他分析，這次將投資人資格由過去著重工程實績，改以財務考量，投資人團隊合計淨值需達160億元，潛在投資人多半結合資金、營造與經營團隊，多能超越此門檻。

據了解，近年對國內不動產布局積極、日前取得「內湖之心」BOT案的宏匯集團，以及二年前處分滿神百貨不動產，目前現金充裕、且擁有飯店及商場豐厚經驗的國揚集團等，都積極投入評估。

趙正義表示，已訪談30多家潛在投資人，有五家評估積極。

潛在投資人可分外資、壽險與大型開發商等三大類；包括過去未曾投入國內開發型不動產的港系開發商、歐美私募基金等外資，以及國內大型開發商或與外資組合。

另有投資人規劃獨立投標，但多數為資金與營建、商場或飯店經營團隊合組的企業聯盟團隊；也有投資人想引入新進國內零售品牌結盟。趙正義表示，這項開發案已吸引過去不看台灣市場的外資開發商評估。

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