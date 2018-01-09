財經觀點／發展家族信託 法制未跟上時代

2018-01-09 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳怡慈 整理



信託公會秘書長呂蕙容。 圖／信託公會提供 分享 facebook

蔡總統日前指出，台灣資產管理成長腳步太慢，期待企業透過海外併購的方式，提升台灣資產管理能力，實現人財兩留，以發展本土資產管理服務為重要的金融產業政策。

國內上市櫃企業中，家族企業比率高達百分之七十三，家族企業傳承的問題可透過家族信託解決，家族信託的基本原理是將家族企業的所有權與經營權分離，企業主將家族企業股權交付信託，透過法律架構設計讓股權掌握在家族手中，並由受託人利用優秀的專業人士管理家族企業。

「家族信託」有助企業「富過三代」，但由於法制不同，國外運作模式無法於國內直接適用。

例如，信託業擔任家族公司股權信託受託人，如受託持有家族公司股權超過半數，公司法上家族企業可能會被認定為信託業的關係企業；又如我國民法採概括繼承主義，一旦委託人死亡，家族繼承人可能繼承委託人的地位，提前終止或變更信託契約，致使家族信託目的無法達成。

另外，國外辦理家族信託，實務上以特定目的信託（purpose trust）方式架構，但我國信託法尚無特定目的信託相關規定。

信託公會為協助國內企業永續經營，積極推動家族信託相關事務，除就前述問題委託專家學者研議，提出修法建議外，並在現行法制下，利用公司與信託相結合，設計目前適合台灣的可行架構，惟長期如欲與國外達到相同功能，仍應進行修法。

國內企業傳承需求以二○一六年公司資本額三成計算，資產規模約七兆元，家族信託潛力十足，實為發展本土資產管理服務的重要契機，信託業者期盼政府能重視家族信託發展。

（本文由信託公會秘書長呂蕙容提供）