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別怪台灣這波降雨連連 竹苗地區供水可以延長40日

2018-01-09 21:00聯合報 記者高詩琴╱即時報導

最近台灣北部連日降雨，讓許多民眾抱怨出門不方便，不過這波降雨對北部水情可有幫助。不過，水利署統計，從週末開始的這一波降雨，新竹、苗栗永和山降雨累積都有200毫米以上，初步估計可以延長40日供水，對於水情幫助很大。

新竹及苗栗地區從去年底開始實施一階限水，目前各政府機關除了停止非必要用水如噴水池、沖洗外牆等，竹科與經濟部工業局所管工業區工業用水量也配合減少5%，今年一期稻作也配合延後供灌，影響不小。

記者詢問，這一波降雨，有可能讓竹苗地區提早解決一階限水嗎？水利署副署長王藝峰表示，還需要幾天來觀察水情，「不過目前來看，可能比較難」。這一波降雨，新竹、苗栗永和山降雨累積都有200毫米以上，初估可延長40日供水。但是，延長40日供水是一階限水下的效果，如果解除一階限水，就不會有這麼好的延長效果。

王藝峰指出，由於目前是枯水期，因此水利署還是會比較謹慎，但也會視水情隨時檢討管制措施，決定是否解除或維持一階限水。目標則是農曆春節前可以穩定供水。

水利署表示，這一波降雨以台灣北部為主，石門水庫、德基水庫預估水庫入流量最多，各有2250與2500萬噸。目前蓄水率46%的永和山水庫，預估入流量也有600萬噸。寶山＋寶二水庫則預估入流量720萬噸。

石門水庫限水水利署
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