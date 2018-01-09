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陸韓冷軋鋼反傾銷課稅將期滿 續申請需在2月9日前提出

2018-01-09 20:52經濟日報 記者陳慶徽╱即時報導

為協助國內產業因應中國大陸及韓國廠商傾銷不銹鋼冷軋鋼品之行為，財政部於2014年公告對這些地區進口之不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，而此課徵期間將於今年8月14日屆滿，財政部因此今（9）日公告，呼籲國內同類貨物產業代表若認為有繼續課徵之必要，需在2月9日前提出申請。

財政部表示，此反傾銷稅課稅規定自公告後，追溯回從2013年8月15日起開始實施，為期五年，而此規定效力將於今年8月14日屆滿。

依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第44條第3項規定，財政部在課徵期間屆滿4年6個月前，需公告呼籲國內與不銹鋼冷軋鋼品同類貨物產業代表，若是認為有繼續課徵反傾銷稅之必要，得於9日起一個月內，檢附申請人具產業代表性及傾銷及損害將因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生之具體事證，向財政部提出繼續課徵之申請，而財政部會針對是否該繼續課徵展開落日調查，同時也將例行公告，並提供相關利害關係人表達意見的機會。

財政部指出，根據統計資料，此案自開徵以來，累計徵收反傾銷稅額已超過2200萬元。同時，中國大陸及韓國不銹鋼冷軋鋼品原在2012年的進口量為9.6萬餘公噸，自從2014年3月反傾銷稅公告後，當年度進口量便驟降至3.9萬餘公噸，並呈現逐年下滑趨勢。

財政部官員表示，2017年全年的不銹鋼冷軋鋼品進口量為1.4萬餘公噸，相較於2012年的進口量，下滑比率達到84%，指出這已確實完成貿易救濟措施，維護國內產業合理經營環境。

反傾銷稅鋼品
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