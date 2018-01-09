再生能源發電比20%入法 11日行政院會審查

2018-01-09 19:33 中央社 台北9日電



經濟部再生能源發展條例修正草案，擬將非核家園2025年再生能源發電占比目標20%入法，預計11日送進行政院會審查；用電大戶應自備一定比例再生能源，也將同步明定入法。

再生能源發展條例修正草案11日將送行政院會審查，非核家園政策目標將入法，規定2025年再生能源裝置容量應達27GW，分別為太陽光電20GW、風電4.2GW、水力2GW、生質能源800MW，相當於發電占比約20%。

經濟部能源局表示，這次修法方向，包括原訂設置500瓩裝置容量以下，不受電業法發電業規範，未來提高到2000瓩；未來提供經費，設置2000瓩以下再生能源將統一由地方政府協助辦理，簡化程序，最快1至2週就可以通過相關審核規定。

未來將川流式水力再生能源，就地擴大興建成小型的水力發電系統，增加發電能量，也減少尋覓新地點的繁瑣程序；而裝置容量20MW以下，可望改採再生能源躉購費率購入，費率較現有的汽電共生有更高誘因。

此外，比照部分地方政府做法，一定契約容量以上的用電大戶，規定必須要有一定比例再生能源，以台南、高雄、台中及桃園等地方政府為例，800瓩以上自備10%再生能源。

能源局表示，考量每個地區能夠適用的自備再生能源比例不同，本次修法將一併授與地方政府訂定規範執行，無法自備再生能源者，也可購買標準檢驗局核可頒發的再生能源憑證。

根據經濟部標準檢驗局揭露資訊，去年至年底為止，共發出1萬6679萬張再生能源憑證，其中87%為風力發電；交易次數為5次，交易張數共83張。