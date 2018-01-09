今年第一顆供電橘燈 衝上歷史1月新高

2018-01-09 14:33 中央社 台北9日電



今年第一顆供電橘燈8日出現，冷天加大雨，但原本預期供電穩定的8日因中、南部降溫不如預期，加上兩部機組故障，備轉容量率僅4.4%，還衝上歷年1月尖峰負載用電最高紀錄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年第一顆供電橘燈8日出現，冷天加大雨，但原本預期供電穩定的8日因中、南部降溫不如預期，加上兩部機組故障，備轉容量率僅4.4%，還衝上歷年1月尖峰負載用電最高紀錄。

去年第一顆供電橘燈是去年1月3日出現。

8日中南部地區降溫不如預期，部分地區甚至仍達攝氏27度，用電尖峰達2880萬瓩。

台電表示，加上昨天台中電廠3號機、大潭電廠7之2號機故障，減少供電約80萬瓩，導致8日備轉容量率僅4.4%、備轉容量126.7萬瓩，亮出今年第一顆橘燈，顯示為供電警戒。

台電預估，今天供電仍吃緊、亮起黃燈，備轉容量率為7.57%；未來一週到未來3個月，預估仍是供電吃緊的黃燈。

台電統計，西元2017年亮起供電警戒橘燈共104天，平均約每3天就須面對一次供電警戒。

據行政院規劃，今年備轉容量率應達7%，但受減煤降載及部分核電廠暫停供電等因素，台電估算今年恐怕只有瀕臨6%備轉容量率。經濟部長沈榮津日前分享新年新希望，第一就是希望供電穩定。

備轉容量率燈號分為綠燈（備轉容量率大於等於10%：供電充裕，系統供電餘裕充足）、黃燈（備轉容量率10%~6%間：供電吃緊，系統供電餘裕緊澀）、橘燈（備轉容量率小於等於6%：供電緊戒，系統限電機率增加）、紅燈（備轉容量90萬瓩以下：限電警戒）與黑燈（備轉容量50萬瓩以下：限電準備）。