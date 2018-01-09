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說好要照顧勞工的？今日小英打臉昔日小英

勞保紓困貸款周五開始申請 最多貸10萬元

2018-01-09 13:07經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

再過一個多月就是農曆春節，勞動部今年續辦勞保紓困貸款，讓勞工好過年。

勞保局宣布今年提撥勞保基金200億供勞工申辦，12日至26日受理申請，凡勞保年資滿15年以上，無論目前是否有工作或投保，只要未欠保費或之前貸款已還清，都可申貸，最人最高貸款10萬元，利率1.39%，約可供20萬勞工申貸，所有合格申貸案件都會在過年前撥款。

為了紓解勞工農曆春節經濟需求，勞動部自2003年起開辦勞保紓困貸款，讓具一定勞保年資勞工可以先向勞保基金貸款應急，之後再分期攤還。今年已是以來第15次開辦此貸款，每年約有10餘萬勞工申貸。

根據勞保局公布的勞保紓困貸款辦法，只要勞保年資滿15年者，不論是否有工作，只要未積欠保費或先前貸款，就可申貸10萬元。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

貸款期限三年，前六個月只需繳交利息不還本金，第7個月起按月平均攤還本息。今年貸款利率為年息1.39%，之後每年於1月及7月第1個營業日，按勞保基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費公告調整。如借款10萬元，按目前利率前六個月每月需繳利息116元，自第七個月開始每月繳本息3,393元。

勞保局表示，紓困貸款自周五起開始受理申請，採臨櫃、網路及郵遞三種方式申請，臨櫃仍由土地銀行及其分行辦理，於上班日上午9時至下午5時止，星期六、星期日不受理； 網路自107年1月12日（星期五）0時起至107年1月26日（星期五）24時止； 郵遞則以郵戳為憑。

由於以往曾出現代辦業者從中收取費用，勞保局特別提醒勞工，申請人若對貸款有疑問，請直接向經辦機構洽詢，不要委託他人代辦，以防錢財遭詐騙；且貸款直接撥入被保險人帳戶，不會要求以操作提款機辦理，請勿被騙。

勞動部保險保費
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