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新南向18國 出口破百億美元

2018-01-09 14:17聯合晚報 記者林潔玲╱台北報導

我國出口出現近七年來最大增速，出口規模也重回3,000億美元關卡。在政府高喊加強發展新南向政策之際，去年我國對新南向18國出口成長也寫下近六年最大增速，其中又以馬來西亞最亮眼，首度突破百億美元關卡，創下歷年新高。

新南向政策為近年來我國相當重要的發展，但觀察我國出口南向18國的金額，自2014年開始下滑、成長幅度也自2012年出現跳水式縮減，2015年開始更出現衰退。財政部官員表示，主要與我國總出口表現有關，2015年至2016年我國總出口皆呈現衰退。

2015年我國出口年增率衰退約一成、2016年約1.8%，因此我國對南向18國也出現相當的衰退幅度。但去（2017）年出口表現「氣勢如虹」，加上政府積極拓展新南向市場，全年出口值站回三年前水準，年增率也創下近六年最大增幅。

而在去年我國出口南向18國當中，我國出口東協十國占比最大，約達八成七。其中，我國出口馬來西亞出現超過三成增幅居冠，出口金額更首度突破百億美元，達103.7億美元攀向歷史高峰。

官員指出，我國出口馬來西亞主要貨品，主要以電子零組件為主，其中的積體電路貨品。整體來看，我國對東協十國出口的主要貨品，就以電子零組件為大宗，占比達到四成二，去年出口值達到249億美元，創下新高。

近年台灣政府積極發展新南向政策，南韓也提出新南方政策，顯示國際上對於東協十國與南亞六國市場的重視，但外界也擔憂新南向政策恐遭排擠。WTO及RTA中心副研究員兼副執行長李淳認為，雖然台灣與南韓在貨品或技術上有重疊，但不至於有排擠問題。

「排擠是可控制的，並非不能改變」，李淳指出，以東協十國來看，每個國家需求不同、且需求同時也很大，並非中、美、日、韓等就可以滿足。同時，每個國家發展新南向的「重點國家」不同，就算同一國家也可滿足不同需求，因此最重要關鍵在於台灣是否能因應時勢調整，如過去台灣發展清真認證即是創造非傳統貿易領域，其他包括醫療器材、新能源、藥品等台灣可朝多面向發展，在新南向有一席之地。

新南向政策東協
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