中油去年盈餘破500億 稱霸油電糖水

2018-01-09 12:16 中央社 台北9日電



經濟部所屬國營事業台電、中油、台水、台糖去年稅前盈餘出爐，中油以新台幣504億元擠下台電，成為油電糖水4家公司之冠，刷新中油28年以來的盈餘新紀錄。

台灣中油公司自民國102年營收獲利38億元後，103年大虧338億元，104年虧損14億元，105年轉虧為盈大賺超過350億元；今年稅前盈餘衝破500億元大關，是民國78年以來最好的成績，刷新28年來的紀錄。

中油發言人畢淑蒨表示，由於石化產業景氣好，加上油價緩步上揚，公司內部工廠操作穩定，以及轉投資的獲利，加上油價緩步走揚，並未出現大幅震盪，油氣類收益表現都很好。

台灣電力公司民國102年時虧損178億元、103年開始轉虧為盈獲利140億元、104年大賺618億元、105年獲利354億元，106年最新出爐的盈餘數字為205億元，已是連4年寫下獲利紀錄。

台電發言人林德福分析，收入仍然主要是靠電費為主，而去年盈餘較前年要差，主要是因為國際燃料單價上升；再者，因為調整發電結構，包括減煤降載、或是部分核能電廠暫時無法運轉等因素，導致成本上升。

至於台電累積虧損則為735億元，會不會增加電價成本，林德福表示，還是得依電價費率審議會決定，台電過去也曾經虧損上達千億，只要資金調度正常，為了社會整體考量，台電公司會努力正常運轉。

台灣自來水公司106年度稅前盈餘達5.83億元，寫下歷史新高。台水發言人武經文表示，除了降低動力費、改善耗能設備外，由於經濟發展回溫，用水成長，相對台水給水收入增加，實際給水總收入為268.9億元，共賣出24.5億噸水，較前年多賣出7億多噸。累積虧損則為4.49億元。

台灣糖業公司副總經理洪火文表示，106年整體公司盈餘為24.71億元，八大事業體為3.65億元，主要還是營建案、土地租金等收入，不過106年由於只租不售，營建案已經減少很多，導致整體盈餘較去年略為減少。八大事業部中較為賺錢的還是砂糖、油品，量販、精緻農業則呈現虧損。

經濟部國營會表示，目前盈餘都是由各國營事業自行結算，未來經過審計部認定後，提報行政院，才會據此作為發放績效獎金的根據。