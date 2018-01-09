遠東新近10億添回收設備 落實循環經濟

2018-01-09 09:37 中央社 台北9日電



遠東新發行新台幣30億元綠色債券，預計將運用近10億元購置回收再生瓶用酯粒設備，並優化製程，計劃每年回收並使用3.5萬公噸廢寶特瓶，減少全台一半廢寶特瓶。

遠東新是國內最大回收聚酯粒廠商，為掌握綠色趨勢商機，將利用這次發行30億元的綠色債券於「回收再生酯粒專案」，加碼投資擴大回收聚酯粒產能，強化遠東新最核心的聚酯生產事業群。

遠東新指出，打算投資9.66億元購置回收再生瓶用酯粒設備，同步進行生產製程優化(省去固態聚合製程)，及注入一定比率的回收瓶片以減少使用石油原生料，期望將消費者使用後的寶特瓶回收再製成為新商品(例如寶特瓶、衣材、鞋材等)，落實循環經濟概念並加速打造綠色聚酯產業。

遠東新說，「回收再生酯粒專案」打算每年回收並使用廢寶特瓶約5萬公噸(約當減少台灣廢棄寶特瓶50%)，扣除瓶蓋和標籤等雜質後，每年可使用約3.5萬公噸廢寶特瓶再製新商品；若與使用石油原生料產生同量的酯粒相比，估計每年可減少耗水量85%，約當250萬公噸的水，並再減碳12.5萬公噸。

另外一項重大計畫是投資約0.98億元購置第二套「無水染色機」，以可回收的二氧化碳取代傳統以水為媒介的染色生產技術，染色過程完全不用水，可免除污水排放和添加化學劑，更不需利用石化能源加熱水，估計每年可省水3.13萬公噸、節省染料助劑和廢水處理用藥116公噸，並減少廢水3萬3840公噸及污泥39.6公噸。