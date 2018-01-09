搶救青貧族 政院春節前提方案

國發會主委陳美伶。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 我長期處於「悶經濟」狀態，月薪二萬二到二萬三千元的低薪族群約一三○萬人，其中廿一至卅歲的青貧族占比達三成，總統蔡英文要求改善，行政院昨開會研商對策，國發會主委陳美伶表示，預計農曆年前提出方案，定案後由院長對外宣布。

低薪在年輕人間已成常態，而薪資成長速度追不上物價漲幅，更導致我實質經常性薪資長期停滯，不比二千年的水準。據財政部去年發布的大數據分析報告，廿一歲至卅歲的青貧族占低薪族群百分之卅三，顯示年輕人的「薪酸」處境。

行政院長賴清德昨開會討論低薪問題，知情官員表示，昨天會議主要由國發會、經濟部報告低薪形成的原因，以及提出因應對策；研議的對策包括改善新創環境、落實產業升級、加強人才在職培訓、減少行政流程。

知情官員說，昨天會議討論偏向大環境的改善，預計這一、兩周還會由副院長施俊吉繼續召集會議討論解決方案。昨天討論內容除推動產業升級，創造就業機會；為解決學用落差造成年輕人低薪的困境，政府將提出在職人才培育計畫，輔導培養技術專長。

另外，台灣年輕人有許多創意，但礙於國內新創環境無法轉換成市場商機，故要全力改善新創環境。昨天會中也就減少行政流程討論，主要解決日前推出中小企業加薪減稅的法案，但礙於申請手續繁複，美意打折，實際申請企業數與受惠員工過少。