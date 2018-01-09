名家瞭望／強化經濟韌性…今年大挑戰

2018-01-09 04:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原



歐布斯菲德

2017年全球經濟尾勁十足，大部分國家國內生產毛額（GDP）成長率持續增加，是2010年來最廣泛的景氣上升循環。從歐洲到亞洲乃至美、加，成長預估都已上調；巴西、俄羅斯等一度衰退的新興經濟體也恢復成長。占全球三分之二人口的國家，都展現快速復甦的好景。展望2018年，許多國家的財金官員都能鬆一口氣。

經濟表現為何好轉？各國消費者及企業信心指標雖明顯上升，投資也已改善，但景氣好轉不能完全完全歸功於偶然或「野獸精神」，基本面因素也發揮作用，尤其是總體經濟政策。

主要國家貨幣政策仍然寬鬆。美國聯準會（Fed）雖持續漸進式升息，但作法相當審慎。歐洲央行（ECB）開始縮減購債規模，但仍暗示目前距離升息還遠得很。因此金融情勢持續寬鬆，帶動全球借貸金額與資產價格上升。

儘管政策寬鬆，且產出缺口持續萎縮或消失，通膨仍偏低。一些人則視目前高成長、低通膨為「甜蜜點」，實屬經濟的最佳狀態。

然而許多國家的長期展望並不令人振奮。勞工高齡化，生產力成長減緩，加上負債偏重，都使前景黯淡。先進國家的生產力若未意外勁升，經濟只能維持溫和成長：隨著貨幣政策與金融情勢趨緊，加上政府負債沈重，年金與醫療支出增加，也必須整頓財政，經濟成長勢必減緩，工資也更難加速上升，尤其是非技術性勞工。於是貧富差距更加擴大，民眾益發憤怒。許多新興市場及低所得國家也將面臨經濟逆風。

因此全球財經決策官員將面臨兩大挑戰。第一，能否採取行動以提升長期產出水準？第二，能否強化經濟韌性與包容性，使當前的經濟升勢不致驟然減速，甚至陷入新的危機？

要改善長期成長展望及公平性，關鍵在於加強人力投資。教育投資能提升勞工的生產力，及因應貿易與科技等結構性轉型的能力。

再者，藉由學徒計畫，可以減少青年失業所造成的資源浪費，就業諮詢與再訓練也可以延長工作年限。若無法奏效，由於就業展望不佳，且貧富不均，將使選民對國際多邊主義及國內的審慎經濟政策益發反彈，造成政治與社會不穩定。

除了上述方法，各國也須擴大財政支出。為避免使公共負債加重，政府須改革稅制，增加稅收，並避免阻礙經濟成長。稅制在設計上應提高包容性，並促進勞動參與。若能防堵大企業與有錢人的避稅管道，將使公民對稅制的公平性更有信心。

要強化經濟韌性，也須提振信心。由於美國對金融海嘯已逐漸淡忘，金融穩定的威脅因而升高。金融海嘯後許多國家都改善宏觀審慎架構，包括提銀行業的資本與流動性。然而由於貨幣政策長期寬鬆，使投資追逐殖利率，且全球負債不斷累積；一旦利率上升，一些負債者終將出問題。

國際貨幣基金（IMF）等機構的研究顯示，擴大舉債在短期間雖能使經濟加速成長，但終將以悲劇收場。一些國家必須抑制信貸過度成長，並減少或取消對發債的補助；另一些國家則須解決金融海嘯所留下的壞帳。各國應加強金融監理及國際法規合作，以免競相鬆綁宏觀審慎政策。

由於最近全球經濟全面回升，因此處理多邊性優先要務的時機也已成熟，最急迫的課題可能是減緩長期氣候變遷的速度。本世紀內低所得國家在面對氣溫升高時相當脆弱，先進國家同樣脆弱，更多國家政局不穩，及溫暖地區民眾大量移入。先進國家若能支持更積極的減碳目標，並援助低所得國家進行調適，實屬利人利己。

目前經濟的甜蜜點，可能會使決策官員對安全產生幻想。眼前的好景很可能相當短暫，而推動景氣上升的力量可能持續不了多少。為使經濟復甦能更持久，決策當局應掌握眼下的良機，來推動改革，否則復甦的前景很可能比我們想像的更短。

（作者Maurice Obstfeld是IMF首席經濟學者、Project Syndicate專欄作家）