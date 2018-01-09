我最大出口國 陸港連莊

2018-01-09 00:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ／台北報導



經濟部國際貿易局昨（8）日表示，去（2017）年台灣出口成長13.2%，進口成長12.6%，均創下七年來最大增幅，其中貿易國進出口金額、成長率皆以中國大陸及香港為最高，出口貨品則以電子零組件金額最高。

國貿局表示，去年下半年以來，我國每月平均出口金額均維持270億美元以上，且金額迭創新高，全年來看，展現穩健成長的態勢。

國貿局也指出，雖然聯合國去年底預測今年全球經濟成長率為3%，但仍有貿易政策改變、金融環境惡化、地緣政治緊張等風險。

據國貿局統計，去年進口總金額為2,595.1億美元、出口3,173.9億美元，出超578.8億美元，出超成長率為16.3%。其中對中國大陸及香港出口金額1,302.8億美元、成長率16%，進口515.6億美元、成長率13.8%，皆為貿易國家中最高。

根據統計，台灣對中國大陸及香港、東協、美國去年皆為出超。主要貨品方面，出口金額以電子零組件最高，其次依序為資通與視聽產品、基本金屬及其製品、機械、塑橡膠及其製品，成長率皆達15%以上。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，今年景氣依然穩健，但國際金融政策走向緊縮，寬鬆貨幣政策逐漸退場，取而代之的是財稅政策的興起，未來幾年各國將擴大基礎建設，台灣應透過系統整合搶進各國，擴大基礎建設的商機。